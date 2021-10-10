Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun açıklasın! Ali Ercan Akpolat'ın oyuncağı mı oldunuz?

TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıllığına kiraladığı Büyükada'ki iskele katını zorbalıkla gasbeden CHP'nin iddiaları koca bir yalan çıktı.

TÜGVA'nın iskele katındaki yerine düzenlenen zabıta baskını kamuoyunda tepki ile karşılanarak infiale sebep olmuştu. Sözleşmeyi tek taraflı fesheden CHP'li İBB yönetimi, bu hukuksuzluğun üzerini "Ticari amaçla düğünlere kiralanıyordu, İBB de sözleşmeyi feshetti." yalanı ile örtmeye çalıştı.

'Üç organizasyonun hiçbirinden para alınmadı'

CHP tarafından ortaya atılan yalanın aksine, ihtilaflı bina, TÜGVA'nın kullanımına geçmesinden bu yana, sadece üç organizasyona ev sahipliği yaptı. Binada hepsi ada sakini olan 3 ailenin ricaları üzerine kına, düğün ve sünnet mevlidi düzenlendi. Bu 3 organizasyondan da tek kuruş ücret alınmadı.

Binada düzenlenen düğünle ilgili çarpıcı detay!

22 Ağustos’taki düğün organizasyonunun, CHP’li Adalar Belediyesi’nin engelli personeli Saim Şelik ile Semra Kaleder’in düğünü olduğu belirlendi. CHP il ve ilçe yönetiminin de tam kadro düğünde olduğu orataya çıkarken, TÜGVA’ya yapılan gece baskınına katılıp zabıta ekiplerine amirlik eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ile baskında TÜGVA’daki gençlere saldıran CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Enver Alsel Altepe ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Enver Doğan'ın da düğüne katıldığı öğrenildi. Gerçek ise bu üç ismin gelin-damatla fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaşması ile ayyuka çıktı.

'Ücret talep edilmedi'

Yeni Şafak'ın ulaştığı evlenen çift, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmediğini aktardı. Öte yandan kına ve sünnet organizasyonu yapan Ada sakinleri de tek kuruş ödemediklerini, ısrarlı ricaları üzerine TÜGVA’nın Adalar ilçe temsilciğinin kendilerine izin verdiğini söyledi.

CHP’lilerin fotoğraflarını paylaştığı etkinliği düzenleyen Kainat Organizasyon’un sahibi de yaşananlara şöyle isyan etti:

"Ben genç bir kadınım, Maltepe’de küçücük bir dükkanım var. Mekan kiralayıp kına yapmam mümkün değil. Bana yer gösterilir, ben de gider organizasyon yaparım. Bahse konu kına da aynı şekilde yapıldı. Ne TÜGVA, ne de bir başka yere ücret ödemedim. Haksız yere hedef gösterildim, her gün telefonlarım taciz ediliyor."

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, ortaya çıkan bu gerçekten sonra TÜGVA'dan özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

Sözcü gazetesi yalana manşetinden destek vermişti