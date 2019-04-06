Ekrem İmamoğlu, son durumu paylaştı
Kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım işlemleri devam ederken son durumu açıkladı.06 Nisan 2019 Cumartesi 17:43
İstanbul'da yapılan itirazlar üzerine tüm ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.
Halkın iradesini yok sayarak kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan eden CHP'li aday Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım işlemleri devam ederken son durumu açıkladı.
İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;
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