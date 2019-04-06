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Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu, son durumu paylaştı

Kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım işlemleri devam ederken son durumu açıkladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:43
Ekrem İmamoğlu, son durumu paylaştı

İstanbul'da yapılan itirazlar üzerine tüm ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Halkın iradesini yok sayarak kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan eden CHP'li aday Ekrem İmamoğlu, yeniden sayım işlemleri devam ederken son durumu açıkladı.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:43
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. CHP
  3. Ekrem İmamoğlu

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