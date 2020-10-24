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Gündem Ekrem İmamoğlu sağlık durumu nasıl?
Gündem

Ekrem İmamoğlu sağlık durumu nasıl?

Ekrem İmamoğlu koronavirüse mi yakalandı? | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun COVİD-19 testi pozitif çıktı. Peki, Ekrem İmamoğlu’nun sağlık durumu nasıl? | Ekrem İmamoğlu koronavirüs son durum

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:17:00 -
Ekrem İmamoğlu sağlık durumu nasıl?

Ekrem İmamoğlu sağlık durumu son dakika | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Peki, İmamoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Ekrem İmamoğlu sağlık durumu nasıl?

Konu hakkında açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi. Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

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