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Ekrem İmamoğlu, metrobüse bindi ve açıkladı: Özel bir sürprizimiz olacak

Metrobüse binen Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu işe özel bir sürprizimiz olacak" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 17:36
Ekrem İmamoğlu, metrobüse bindi ve açıkladı: Özel bir sürprizimiz olacak

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, metrobüslerle ilgili açıklamalarda bulunarak "Bu işe özel bir sürprizimiz olacak" ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde Güzelyurt Metrobüs durağından metrobüse binen İmamoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

"Özel bir sürprizimiz olacak"

CHP'nin İBB adayı İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak" şeklinde konuştu.

Metrobüs projesinin zamanında iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Metrobüs projesi hat uzadıkça imkansız hale gelmiş. İlk başta, Topkapı - Avcılar tasarlanmıştı. İşin lojistik tarafı ve teknik inceleme süreci bir kenara bırakıldı. Bu kadar uzun hattın farklı çözümleri var." ifadelerini kullandı.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:36
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Metrobüs
  3. seçim 2019
  4. yerel seçim

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp28 dk önce
    Imamoglu, imara uygun sahaları ot cicek agac ve cevre saglıgını koruyarak süratle imara actırmayı düşünürmüsün? Biliyormusun istanbul havasının Avrupanın en pis kentlerinden biri ve kanserojen oldugunu? Yoksa sende duymazdan gelip betona beton kafalılarla devam mı diyeceksin?
  • ney dedin ney dedin 42 dk önce
    sen gelme ekrem
  • hsnhsn42 dk önce
    kapusından bile geçmediği camiye de gider beynamaz ve ikiyüzlü insanlar

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