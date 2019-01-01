Ekrem İmamoğlu, metrobüse bindi ve açıkladı: Özel bir sürprizimiz olacak
Metrobüse binen Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu işe özel bir sürprizimiz olacak" dedi.01 Ocak 2019 Salı 17:36
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, metrobüslerle ilgili açıklamalarda bulunarak "Bu işe özel bir sürprizimiz olacak" ifadesini kullandı.
Sabah saatlerinde Güzelyurt Metrobüs durağından metrobüse binen İmamoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
"Özel bir sürprizimiz olacak"
CHP'nin İBB adayı İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak" şeklinde konuştu.
Metrobüs projesinin zamanında iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Metrobüs projesi hat uzadıkça imkansız hale gelmiş. İlk başta, Topkapı - Avcılar tasarlanmıştı. İşin lojistik tarafı ve teknik inceleme süreci bir kenara bırakıldı. Bu kadar uzun hattın farklı çözümleri var." ifadelerini kullandı.
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