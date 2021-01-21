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Siyaset Ekrem İmamoğlu kullandı işe yaramadı, sıra Mustafa Sarıgül’de! Sosyal medyadan paylaştı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu kullandı işe yaramadı, sıra Mustafa Sarıgül’de! Sosyal medyadan paylaştı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı sloganı kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:28:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoda, Anadolu halk müziği ozanı Neşet Ertaş’ın Yolcu şarkısına eşlik etti.

Twitter mesajında "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" diye yazan Sarıgül, "Vicdanlı, merhametli" kadrolarla Balıkesir’den geçtiklerini ifade etti.

"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" sözleri ilk kez CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kullanmıştı fayda sağlamamıştı. Şimdi ise Mustafa Sarıgül de aynı yöntemi izleyerek kendi kendini motive etti.

Sarıgül'ün partisinde Parti Genel Sekreteri eski CHP milletvekili Hasan Aydın, Genel Sayman Anavatan Partisi kurucusu Özkan Ercan, Genel Başkan Yardımcıları eski CHP milletvekili Uğur Aköz, İrfan Karakaş, Gamze Büyük, Sabri Erbakan, Bayram Özata, Aziz Murat Hatipağaoğlu, Oğuz Fidan, Şaban Gürbüz, Soner Gökçe, Mehmet Ali Oğuş, Monik İpekel, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Ulutaş, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı olarak belirlenmişti.

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