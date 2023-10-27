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Gündem Ekrem İmamoğlu kimi temsil ediyor? Müslümana cimri Hristiyana cömert
Gündem

Ekrem İmamoğlu kimi temsil ediyor? Müslümana cimri Hristiyana cömert

Yeniakit Publisher
2023-10-27 12:46:00 -
Ekrem İmamoğlu kimi temsil ediyor? Müslümana cimri Hristiyana cömert

Gazzeli Müslümanların çığlıklarına sessiz kalan İBB Ekrem İmamoğlu’nun Ukraynalı Hristiyanlara yardım üstüne yardım yaptığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

İsrail zulmüne maruz kalan Filistin halkı için alınacak bir ambulansa, “Katkı vermek istemiyoruz” diyen İmamoğlu’nun Kiev yönetimine tıbbi malzeme ve ilaç göndermek için düğmeye bastığı belirlendi. İmamoğlu, Ukraynalılar için 13 kalem ürün alım ihalesine çıktı. Bu ürünler ilk yardım çantası (2 bin 500 adet), kanama durdurucu (2 bin 500 adet), yanık kiti alüminyum (2 bin 500 adet), göz pedi steril (2 bin 500 adet), steril gazlı bez (2 bin 500 adet), acil travma bandajı (2 bin 500 adet), steril eldiven (2 bin 500 adet), sargı bezi (2 bin 500 adet), hemostatik turnike (2 bin 500 adet), tıbbi makas (2 bin 500 adet), elastik bandaj (2 bin 500 adet), sargı bezi rulo (2 bin 500 adet), gümüş sülfadiazin (2 bin 500 adet) olarak açıklandı. CHP’li İmamoğlu, Rusya’nın saldırılara başladığı dönemde İBB bütçesinden Ukrayna’ya 12 tır yardım yollamış, araçları Varşova’ya da karşılayarak şov yapmıştı. Ekrem’in Hristiyanlara cömert, Müslümanlara cimri davranması CHP zihniyetinin İslam’a ne kadar uzak olduğunu bir kez daha tescilledi.

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Yorumlar

Millet

Ortodokslara yardım ediyor. Belki çok sevdiği Ortadoks patriği mezhepdaşlarımıza yardım ediver müdafacığım demiştir.

Imansızoğlu

Rum asıllı ortodoks ekremden ve ermeni asıllı chpkakalı başkanından ne bekliyorsunuz?
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