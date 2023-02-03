Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pazartesi günü Ekrem İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü ifade eden Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Ne konuştular bilinmiyor. Ama İmamoğlu da adaylıkta ısrarlı. Bağımsız adaylığından söz ediyor. Yakın çevresine göre, Kılıçdaroğlu vazgeçmesini istemiş. Hatta bazı vaatlerde bulunmuş. Ancak ikna olmadığı ifade ediliyor" iddiasında bulundu.

Özçelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu aday gibi dolaşıyor.

Ama her şey bitmiş değil.

İYİ Parti “yetkili kurullarına” götürmekten söz ediyor.

Razı olmadığının ifadesi.

Bunları dün yazmıştım.

Bir gelişme daha oldu.

Akşener grup toplantısında şöyle dedi:

“Hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez!”

Kimi kastetti acaba?

Bu açıklamalar pazarlıkta elini kuvvetlendirme değilse, bu adaylık işi daha çok su çekeceğe benziyor.

12. KATTAKİ BULUŞMA

Bu arada son gelen kulis bilgisi şu:

Kılıçdaroğlu pazartesi günü,

İmamoğlu ile 12. katta buluştu.

Görüşme baş başa oldu.

Ne konuştular bilinmiyor.

Ama İmamoğlu da adaylıkta ısrarlı.

Bağımsız adaylığından söz ediyor.

Yakın çevresine göre,

Kılıçdaroğlu vazgeçmesini istemiş.

Hatta bazı vaatlerde bulunmuş.

Ancak ikna olmadığı ifade ediliyor.

İzliyoruz…"



