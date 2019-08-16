Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı! Yerel seçimler öncesi "kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını" ifade eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kıyım başladı. Seçimden önce İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi.

İstanbul'daki yerel seçimlerden önce Büyükşehir Belediyesi binası önünde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi. İBB Trafik Radyosu Koordinatörü olan Kazanasmaz, bazı belediye çalışanıyla birlikte basın açıklaması yapmış, İmamoğlu'na tepki göstermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamalarda haksız yere kimsenin işine son verilmeyeceğini vadetmişti. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nde kıyım başladı. İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı.

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