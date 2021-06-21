Ekrem İmamoğlu güldürdü! Yeni oy oranını açıkladı

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturmasıyla gündemden düşmüyor.

İmamoğlu'nun gündeme gelme sebepleri ise, yaptığı hizmetler değil skandal ve şovları.

Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatleri ise; işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatroları oldu.

Hastane yolu yerine tenis kortu!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümcül yüzünü gösteren yeni tip koronavirüs pandemisinde şehir hasteneleri büyük bir görev üstlendi. Bunların başında ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi geldi. Açılışının üzerinden sadece ve sadece 1 yıl geçen devasa sağlık üssünde 1.8 milyon vatandaşa hizmet verilirken 65 bin ameliyat gerçekleştirildi.

Ekrem İmamoğlu ise vatandaşın sağlık hizmeti aldığı hastanenin yolunu yapmak yerine Haliç’in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti.

Hür medyaya darbe girişimi!

İBB Başkanı, son olarak cuma namazı vaktinde Türkiye'nin önde gelen televizyon kuruluşlarından Akit TV'ye haciz memurlarını göndermesiyle büyük tepki çekmişti.

Beklediği oy oranı güldürdü

Ekrem İmamoğlu, bir sonraki seçimde beklediği oy oranını açıkladı. Sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini öne süren İmamoğlu'nun güldüren o ifadeleri:

“Bu anlayışla ve bu hararetle çalışmak zorundayız. İstanbul halkı, onun için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir daha ki seçimde İstanbul halkı, bize, en az yüzde 60’ın üstünde oy verecek”