Ekrem İmamoğlu bunu da dedi! "Orman yangınları belediyeleri ilgilendirmez"

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürmekte olan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada tepkilere neden oldu.

Orman yangınlarının sorumluluğu belediyelere ait değildir demesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu, yangınlar hakkında yaptığı açıklamada; “Nasıl ki İstanbul şehrinin, şehirle ilgili sorunları bize aitse; aynı şekilde orman sorumluluğunun da Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait, belediyelere ait değildir.” ifadelerini kullandı.