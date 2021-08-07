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Gündem Ekrem İmamoğlu bunu da dedi! "Orman yangınları belediyeleri ilgilendirmez"
Gündem

Ekrem İmamoğlu bunu da dedi! "Orman yangınları belediyeleri ilgilendirmez"

Tüm Türkiye’de çocuğundan yaşlısına herkes tüm gücüyle orman yangınlarına müdahale ederken CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, orman yangınlarına dair yaptığı açıklamada, “Yangınların sorumluluğu bize ait değildir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 08:30:00 - 2021-08-07 08:49:18
Ekrem İmamoğlu bunu da dedi! "Orman yangınları belediyeleri ilgilendirmez"

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürmekte olan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada tepkilere neden oldu.

Orman yangınlarının sorumluluğu belediyelere ait değildir demesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu, yangınlar hakkında yaptığı açıklamada; “Nasıl ki İstanbul şehrinin, şehirle ilgili sorunları bize aitse; aynı şekilde orman sorumluluğunun da Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait, belediyelere ait değildir.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hsyn

İmamoğlu doğru söylüyor yangın sel salgın hastalık gibi durumlarda milletin derdine derman olmak yaralarını sarmak CHP li belediyelerin değil hizmet ehli akparti belediye lerin işidir
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sukru

Belediye otobüsünün düzgün işletilmesi sorumluluğunu bile almayan adamın bu açıklaması şaşırtıcı değil.
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