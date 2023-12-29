Ekrem İmamoğlu boncuk boncuk terledi! Sözcü TV canlı yayında neye uğradığını şaşırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, TOKİ tarafından yurdun dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, projeden 'hayal' olarak bahseden İmamoğlu'na yanıt vermek için canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu'nun yüzü düştü. Sunucuyu azarlayan İmamoğlu, "Yanlış bir anons yaptınız. TOKİ Başkanı işine baksın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri sarf ettiği anlardaki zora düştüğü anlar ise dikkatlerden kaçmadı.