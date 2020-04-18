Ekrem İmamoğlu Beyaz Masa'da! "Telefonun başında çaresiz bekliyorum"

yeniakit.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Alo 153” çağrı merkezini ziyaret etti. İmamoğlu, arayan soran olmayınca "En tenha zamana denk geldik. Ben geldim diye kimse aramazmış" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nu, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ti'ye aldı.

"Bekleyen sıfır başkanım"

İBB Başkanı İmamoğlu, Beyaz Masa'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. Görevli, İmamoğlu'na "Şu anda bekleyen sıfır başkanım. Arayan olursa size düşecek." dedi.

"En tenha zamana denk geldik"

İmamoğlu ise, "En tenha zamana denk geldik. Ben geldim diye kimse aramazmış. Şimdi böyle çok meşhur siyasiler, dönemi bitince telefonuna bakar dururmuş, 'beni niye kimse aramıyor?' diye. Hatta bazen birilerini arattırırlamış ki 'arayın da adam rahat etsin' diye." ifadelerini kullandı.

Gökçek: O eskidendi İmamoğlu, sana güven şu an sıfır

İmamoğlu'nun Beyaz Masa'daki görüntülerini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, "Eyvah eyvah... Ekrem İmamoğlu Beyaz Masa'da bekliyor, bir tane arayan yok. O eskidendi İmamoğlu. Sana güven şu an sıfır. Yaptığı espriler bile benim söylediklerimi doğrulamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

İBB'ye ulaşamayan vatandaşın imdadına Ağrı Belediyesi yetişmişti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ulaşamayan vatandaş, çareyi AK Partili Ağrı Belediyesine başvurmakta bulmuştu.

Komşuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında olan Sinan Ergün isimli bir vatandaş, binalarının dezenfekte edilmesi için CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ve CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ulaşmaya çalışmıştı. Belediyelere ulaşamayan Ergün, Twitter'dan paylaşım yaparak "Ne yapalım, Ağrı Belediyesini mi arayalım?" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşın çağrısı üzerine AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya, Twitter'dan "Başkanım lütfen ekipleriniz arkadaşla iletişime geçebilir mi? Başka çare yok 2024’de kadar böyle idare edeceğiz..." mesajını iletmişti.

İBB'nin ve CHP'li Küçükçekmece Belediyesinin yapamadığı dezenfekte işlemini, Ağrı Belediyesi üzerinden Esenler Belediyesi gerçekleştirmişti.