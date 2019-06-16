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Ekrem İmamoğlu: “Benim VIP derdim yok, basitleşmiştir demek hakaretse hakarettir”

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayında soruları yanıtlamaya devam ediyor.

16 Haziran 2019 Pazar 23:18
Ekrem İmamoğlu: “Benim VIP derdim yok, basitleşmiştir demek hakaretse hakarettir”

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayında soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ordu’da yaşanan olayla ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, ”Benim tavırlarım net, nasıl sükunete çağırdığım belli, benim VIP derdim yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir, hakaret etmedim, basitleşmiştir demek hakaretse hakarettir” dedi.


31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldıkları ortak yayında soruları yanıtlamaya devam ediyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve 21.00’da başlayan “İstanbul 2019 Seçim Özel” isimli ortak yayında İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde adaylar seçim öncesi merak edilenler hakkında açıklamalar yapıyor.



“Hakaret etmedim, basitleşmiştir demek hakaretse hakarettir”


İsmail Küçükkaya’nın, “Trabzon’da yoğun katılımla miting yaptınız, sonra da Ordu’da yaşanan olayı açıklamanızı isterim?” diye sorması üzerine Ekrem İmamoğlu, “Bence bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim tavırlarım net nasıl sükunete çağırdığım belli, benim VIP derdim yok. Ben başka kapıları kullandım. Dolayısıyla benim öyle bir sıkıntım yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir. Çünkü geçenlerin haddi hesabı yok. Dolayısıyla ben Trabzon’da beni şuradan gönderin böyle bir kavramım yok. Ben nereden çıkacağımı organize ediyorlar, ben orada söylediğimi anlattım. Ben ne söylediğimi biliyorum. Sayın genel başkanına ne söylediğimi de biliyorum. Vali beyin de ne söylediğini biliyorum. İstanbullunun sorusu değil. Hakaret etmedim, basitleşmiştir demek hakaretse hakarettir. Bu süreç nettir, yasal süreç nettir. Bizim de başka duyumlarımız var. Hakaretleri vardır, valinin hakareti vardır. Oraya gidişimizde hiç kimseyi başka kelimeler rahatsız etmedi. Bize Pontus, Yunan dediler bu kimseyi rahatsız etmedi, bunu merak ediyorum” dedi.



“Bence kabul etseydi, Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti“


Ordu’da yaşanan olayla ilgili konuşan Binali Yıldırım, “Hayretle izliyorum. Ekrem Bey alışkanlık haline getirdi, bu çarpıtmayı, doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdi. Sizinle yaşadık, soruları İsmail beyden aldı dedi. Ben almadım dedim, sizde almadı diye açıklama yaptınız değil mi? Saadet adayının çocuğu İGDAŞ’tan çıkarıldı diye söyledi. İBB israfın içinde dedi, sayıştay raporuyla yalanlandı. Fatih portakal bile Ordu işi olmadı yanlış oldu, dedi. Bence kabul etseydi, Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti. İki gün sonra düşündü taşında basitlik diye icatta bulundu. Aslında şimdi validen özür dilemesi gerekir demiştik. Şimdi başka bir şey diyorum,İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir, çünkü millete yalan söylemiştir” diye yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 23:18
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