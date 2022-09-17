Ekrem icrayı çok seviyor! Yaşlı kadına bunu söyletti: Haram zıkkım olsun sana verdiğim oylar

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Çengelköy'de İBB ile davalık olan Barkan Ailesi'ne ait 150 yıllık 3 katlı yalıyı icra memurları ile boşalttı.

Sabah saatlerinde yalıya gelen İBB ekibi, eve çilingir yardımıyla girdi. Yalı sakinleri, eşyaları kamyon ve minibüse taşıyarak binayı tahliye eden ekiplere sert ifadelerle tepki gösterdi.

'Zehir zıkkım olsun'

Barkan ailesinin üyelerinden yaşlı kadın, Ekrem İmamoğlu'na şöyle seslendi: İmamoğlu'na verdiğimiz oylar haram zıkkım olsun.

Cenk Barkan da hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gördüğünüz üzere çilingir marifeti ile kapıyı açtılar eşyalarımızı taşıyorlar. Hukuksuz iş elbet adalet yerini bulacak biz davamızda sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Anayasa'da mahkememiz var, devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu şunu iyi bilsin, İstanbul'un neredeyse bütün zabıtalarını, bütün polislerini buraya toplamanın anlamı var mı? Biz kimiz? biz terörist değiliz ki. Sanki kentsel dönüşüme direnen mahalleli gibi gelmiş burada yaşayan iki kişi var zaten. Ama bizim bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek... Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum, hak, hukuk, adalet dedin, yazıklar olsun.

Bugün Barkan ailesinin 150 yıllık yalısını gasbeden Ekrem İmamoğlu, 2021'de büyük bir hukuksuzluğa imza atarak, Akit TV'ye icra memurlarını yollayıp, haber yazılırken kullanılan bilgisayarları yediemine götürmüştü.