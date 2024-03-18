  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne yapsa olmuyor! Davutoğlu son denemeleri yapıyor sanki...

Algı medyasının 'Mehmet Şimşek' yalanı elinde patladı!

Güzel haber geldi! Ünlü bira markası iflas etti

Bu haberi ‘işçi, emekçi’ geçinen besleme medyasında zor bulursunuz! İBB önünde ‘düşük ücret’ protestosu

Bulgarlar, ABD'nin F-35'ler için Türkiye'ye kaç para ödeyeceğini duyurdu: Ankara zafer kazandı

İGDAŞ'ta lağım patladı!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere bakın ne yapıldı! Yok artık! Bu gerçek olamaz

İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında Erzurum ittifakı mı var? İP'li adayın mesajı ortalığı karıştırdı!

Pakistan'dan Afganistan'da hava saldırısı! Taliban mensuplarını vurdular!

CHP'nin para kulesi skandalında sıcak gelişme!
Dünya Ekrem duymasın! Fatih'in madalyonu Londra'da satışa çıktı
Dünya

Ekrem duymasın! Fatih'in madalyonu Londra'da satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:50:00 - 2024-03-19 00:04:53
Ekrem duymasın! Fatih'in madalyonu Londra'da satışa çıktı

Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyon üzerine işlenmiş portresi, İngiltere'deki Bonhams Müzayede Evi tarafından açık arttırmayla satışa çıkarılıyor. İngiltere'den gelen haberden sonra gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Terör sevici HDP'nin oylarıyla İBB koltuğuna oturup, bugün de terör seviciliğini sürdüren DEM'lilerin oyuyla başkan olmaya çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna 935 bin sterlin ödeyerek gündeme gelmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini İngiltere'ye çekecek bir haber daha geldi.

1.5-2 milyon sterlinlik fiyatlandırmayla açık arttırmaya sunulacak!

Bonhams Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzadeliği dönemine tarihlendiği belirtilen bir madalyon üzerine işlenmiş portresinin, 1,5-2 milyon sterlinlik tahmini satış bedeliyle açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bronz üzerine işlenmiş portrenin Batılı sanatçı tarafından yapılan, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, madalyonun tahmini satış bedelinin 1,5 ila 2 milyon sterlin (yaklaşık 61 ila 82 milyon lira) arasında olabileceği aktarıldı.

İtalyan Rönesans dönemi madalyonlarının yer aldığı bir koleksiyonda 2000 yılında keşfedilen eserin kenarlarında Latince "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazdığı bildirilen açıklamada, "En ilginci de madalyonun arkasında herhangi bir tasarım veya yazının bulunmaması, taşınabilir boyutta olması ve üstündeki düzgün oyuk. Sultan'ın son derece kişisel ve önemli bir eşyası olduğu, madalyonun bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor." denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca madalyonu yapan sanatçıya ilişkin bir imza ve işaretin yer almadığı da kaydedildi.

Bronz madalyon, 21 Mayıs'ta açık artırmaya çıkacak.

Ekrem iyice zıvanadan çıktı.. "Senin o d.daklarından öpüyorum"
Ekrem iyice zıvanadan çıktı.. “Senin o d.daklarından öpüyorum”

Siyaset

Ekrem iyice zıvanadan çıktı.. “Senin o d.daklarından öpüyorum”

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hesabına 1.5 milyon TL yatırmış! PKK propagandıcısı trol gözaltında
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hesabına 1.5 milyon TL yatırmış! PKK propagandıcısı trol gözaltında

Gündem

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hesabına 1.5 milyon TL yatırmış! PKK propagandıcısı trol gözaltında

Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü
Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Gündem

Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Sosyal medyadan izleyenler gülmekten kırılıyor! Karşınızda ünlü palavracı Ziya'nın Ekrem versiyonu
Sosyal medyadan izleyenler gülmekten kırılıyor! Karşınızda ünlü palavracı Ziya'nın Ekrem versiyonu

Sosyal Medya

Sosyal medyadan izleyenler gülmekten kırılıyor! Karşınızda ünlü palavracı Ziya'nın Ekrem versiyonu

Ekrem’in son beceriksizliği: İstanbul’u denizanaları bastı!
Ekrem’in son beceriksizliği: İstanbul’u denizanaları bastı!

Yaşam

Ekrem’in son beceriksizliği: İstanbul’u denizanaları bastı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23