Ekrem duymasın! Fatih'in madalyonu Londra'da satışa çıktı

Terör sevici HDP'nin oylarıyla İBB koltuğuna oturup, bugün de terör seviciliğini sürdüren DEM'lilerin oyuyla başkan olmaya çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna 935 bin sterlin ödeyerek gündeme gelmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini İngiltere'ye çekecek bir haber daha geldi.

1.5-2 milyon sterlinlik fiyatlandırmayla açık arttırmaya sunulacak!

Bonhams Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzadeliği dönemine tarihlendiği belirtilen bir madalyon üzerine işlenmiş portresinin, 1,5-2 milyon sterlinlik tahmini satış bedeliyle açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bronz üzerine işlenmiş portrenin Batılı sanatçı tarafından yapılan, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, madalyonun tahmini satış bedelinin 1,5 ila 2 milyon sterlin (yaklaşık 61 ila 82 milyon lira) arasında olabileceği aktarıldı.

İtalyan Rönesans dönemi madalyonlarının yer aldığı bir koleksiyonda 2000 yılında keşfedilen eserin kenarlarında Latince "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazdığı bildirilen açıklamada, "En ilginci de madalyonun arkasında herhangi bir tasarım veya yazının bulunmaması, taşınabilir boyutta olması ve üstündeki düzgün oyuk. Sultan'ın son derece kişisel ve önemli bir eşyası olduğu, madalyonun bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor." denildi.

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Ayrıca madalyonu yapan sanatçıya ilişkin bir imza ve işaretin yer almadığı da kaydedildi.

Bronz madalyon, 21 Mayıs'ta açık artırmaya çıkacak.