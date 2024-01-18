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Gündem Ekrem de İBB’nin arsalarını satıyor!
Gündem

Ekrem de İBB’nin arsalarını satıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 10:42:00 -
Ekrem de İBB’nin arsalarını satıyor!

Yerel seçimler öncesi “İstanbul’u rant kapısı haline getirmeyeceğiz” edebiyatı yapan ve İBB’nin bütçesini reklamlarla, konserlerle ve kendi siyasi emelleri için sıfırlayan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadim şehrin taşınmazlarını parsel parsel satmaya devam ediyor.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Göreve geldiği 4.5 yıllık süre zarfında toplamda 1 milyon 970 bin 619 metrekarelik kısmına tekabül eden 598 adedini yok pahasına elden çıkaran CHP’li İmamoğlu, 2024 yılına İBB’nin taşınmazlarını satarak giriş yapıyor.

Bugüne kadar aralarında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler, cami yapımına tahsis edilen araziler ve içerinde yetişkin ağaçların olduğu taşınmazlar için satış kararı alan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu yönetiminin, ocak ayında satışa çıkardığı İBB’ye ait mülklerden bazıları şöyle:

Batan geminin malları sanki

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 700 ada, 51 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 24 Ocak 2024 tarihinde 6 milyon 072 bin 810 TL muhammen bedelle yapılacak.

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 352 ada, 1 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 24 Ocak 2024 tarihinde 5 milyon 355 bin TL muhammen bedelle yapılacak.
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Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 7241 ada, 17 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 24 Ocak 2024 tarihinde 3 milyon 681 bin 510 TL muhammen bedelle yapılacak.

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 7242 ada, 20 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 24 Ocak 2024 tarihinde 3 milyon 370 bin 500 bin TL muhammen bedelle yapılacak.

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesinden bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 7245 ada, 6 numaralı parseldeki taşınmazın ihalesi 24 Ocak 2024 tarihinde 3 milyon 314 bin 220 TL muhammen bedelle yapılacak.

“Battal” boy satış

Öte yandan

CHP’nin kalesi konumunda olan ve adı sık sık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Battal İlgezdi’nin yönettiği Ataşehir Belediyesi de 10 bin 370 m²’lik arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. CHP’li Belediye Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı arsayı 520 milyon TL muhammen bedelle yapılacak.

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