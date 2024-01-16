Ekrem, bunların hangisi kurgu!

Seçimler öncesi Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, Bese Hozat ve Cemil Bayık gibi PKK elebaşlarının zillet ittifakına yönelik destek açıklamalarının yer aldığı “kolaj” görüntüler üzerinden AK Parti’ye “montajcı” iftirası atan CHP ve avaneleri benzer bir taktiği yeniden devreye soktu. 5 yılda İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi, kadim kentin ulaşımının ne hale geldiğini gözler önüne sermeye yönelik film çekimleri üzerinden benzeri görülmemiş bir manipülasyona imza attı. İBB Denetim Komisyonu Raporlarına göre bakımsızlık sebebiyle 4 yılda gerçekleşen yaklaşık 700 bin otobüs arızasını görmezden gelen, metrobüs arızalarındaki yüzde 56.77’lik artışa rağmen başını kuma gömen, toplamda 214 otobüsün hurdaya çıkmasına aldırmayan İmamoğlu yönetimi, film çekimi için kiralanan İETT otobüsü üzerinden kendilerine kumpas kurulduğunu iddia edecek kadar yüzsüzleşti.

ULAŞIM TEHDİT EDİYOR

“Arıza yapmayan araç olmaz” diyen İmamoğlu ve ekibinin “prodüksiyon” yalanıyla perdelemeye çalıştığı ve can güvenliğini tehdit eden ulaşım felaketlerinden bazılar şöyle:

l 2 Şubat 2023’te Bahçelievler’de İETT otobüsünün durak önünde minibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü.

l 13 Eylül 2023’te, Fatih’te İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 4.5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

l 9 Eylül 2022’de Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı, 99 kişi yaralandı. İki metrobüsün kazaya karışmasıyla can pazarı yaşandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

l 19 Eylül 2023’te Başakşehir’de rampadan çıkamayan yolcu dolu İETT otobüsü, geri kayarak devrildi 5 kişi yaralandı.

l 17 Ağustos 2023’te Eminönü’nde İETT garajında park halinde olan İETT otobüsü denize uçarak suya gömüldü.

l 8 Şubat 2023’te Üsküdar’da özel halk otobüsünün motorunda yangın çıktı.

l 25 Haziran 2022’de Sarıyer’de şoförsüz hareketlenen İETT otobüsü 15 aracı biçti.

l 8 Aralık 2023’te Sultangazi’de İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför öldü.

l 5 Temmuz 2022’de Çengelköy’de arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti.

l 3 Ekim 2023’te Sarıyer’de seyir halinde arıza yapan bir İETT otobüsü yolcular tarafından zorla itilerek ancak güvenli bölgeye götürüldü.

MONTAJ EKREM’İN İŞİ

CHP’li İBB yönetim kademesinin seçim ayarlı algı operasyonunu akit’e değerlendiren Gazeteci Cengiz Alçayır ise şunları söyledi: “Seçim döneminde ‘Metrobüs Bahattin’in yanına oturup da prodüksiyon videosu çeken bunlar. Antrikot-musakka şovunu çekip, portakal soslu karides yiyen bunlar. Prodüksiyon bunların işi. Kimi neyle itham ediyorsa kat kat fazlasını yaparlar. İstanbul’daki beceriksizliklerini unutturmaya, halkı aptal yerine koymaya çalışan kafa yapısı seçime kadar daha çok algı yapacaktır. Herkesin görebileceği alanda böyle bir montaj ya da bir prodüksiyon yapmaya kim ihtiyaç duyar ki? İstanbul’da otobüsler göz önünde yanıyor. Ya da asansörler çalışmıyor. ‘Çalışıyor’ mu diyelim? Yürüyen merdivenden bozuk. ‘Yürüyor’ mu diyelim? İstanbul’un gerçeği 5 yıldır ortada. Şimdi seçim döneminde İmamoğlu ve ekibi çamura yatmayı deniyor. İş işten geçti artık. İstanbullular tüm bu olumsuzlukların tanığı. İmamoğlu’nun yalanlarına mı inanacağız, İstanbul’un gerçeklerine mi? İmamoğlu yönetimi siyasi zemini çamurlu ve kaygan bir alana çekmeye çalışıyor. Gerek Murat Kurum’un, gerekse İstanbul AK Parti yönetiminin bunlarla muhatap olacağını düşünmüyorum.”

AK PARTİ’NİN ÇALIŞMASI YOK

Öte yandan, bazı CHP’li yayın organları tarafından ortaya atılan “AK Parti set kurup bozuk otobüs filmi çekti” iddiası, parti kaynaklarınca yalanlandı. Ne AK Parti’nin ne de anlaşmalı reklam şirketlerinin böyle bir çalışması, hatta projesinin olmadığı öğrenildi. Sosyal medyada yapılmaya çalışılan algının ancak Fazilet Durağı Yalancıları’nın hayal ürünü olabileceğini belirten AK Partili kaynaklar, “Kurmaca bir setin, muhalefet destekli medya kaynakları tarafından dillendirilmesi ve bunun üzerinden mağdur edebiyatı yapılması, asıl AK Parti’ye yönelik bir Organize Kötülük havası vermiyor değil’ ifadelerini kullandı.