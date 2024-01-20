Ekrem Beylikdüzü’nü enkaza çevirmiş

Sebahattin Ayan İstanbul

Hizmet yerine algı üreten ve başkanlığını belediyelerde somut hiçbir eser üretemeyen Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, İmamoğlu’nun beceriksizliği ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

Beylikdüzü Belediye başkanı olduğunu dönemde Kavaklı sahiline içinde amfitiyatrosu da olan ‘yaşam vadisi’ inşa edeceğini söyleyen İmamoğlu’nun hayal projesi on yıldır milim ilerleme kaydetmedi.

2014 yılında projesi hazırlanarak inşaatına başlanan proje kapsamında sahile hafriyatla dolduran CHP’li İmamoğlu ve selefi Mehmet Murat Çalık’ın projeye tek bir çivi dahi çakmadı. Kamuoyu projenin akıbetini merak ederken ayrılan bütçenin nereye harcandığı ise soru işaretlerine sebep oldu.

Olmayan tiyatroya 3 milyon TL

Daha önce İBB’nin kaçak hafriyat döktüğü için 400 bin TL ceza ödediği belirtilen CHP’li Beylikdüzü Belediyesinin amfitiyatro, plaj voleybolu gibi sosyal donatı alanları için 3 Milyon 150 bin TL gibi devasa bir para ödendiği öne sürüldü.

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, 2015 Sonbaharında bitmesi planlanan Amfi Tiyatro’nun neden bitmediğiyle ilgili belediyeye soru dilekçesi veren bir vatandaşa verilen cevapları paylaştı.

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Beylikdüzü Belediyesinin 28.09.2015 tarihli dilekçeye verdiği cevaplar amfitiyatro gerçeğini biz kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşın, “İlgili yazıda amfitiyatro İnşaatı hangi aşamadadır ve ne zaman hizmete girecektir?” sorusuna belediye, “müdürlüğümüzün takip ettiği herhangi bir amfitiyatro İnşaatı çalışması bulunmamaktadır” cevabının verildiği görüldü.