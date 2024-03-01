Ekrem, algının başkanı

Buğra Kardan İstanbul

Dünya kenti İstanbul’u resmen fetret devrine sokan CHP’li işbilmez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyona çektirdiği çilenin haddi hududu yok. Temel atmama töreni, metro inşaatına döktürdüğü hafriyatla belleklerde olan İmamoğlu ne hizmet ediyor ne de ettiriyor.

Hükümete 43 dâvâ açmış

Deprem riskine karşı kılını kıpırdatmayan tembel İmamoğlu, Eyüpsultan’da yaptığı konuşmada ‘yarası olan olan gocunur’ misali AK Parti’yi şu sözlerle hedef aldı: “Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir, huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. İstanbul’un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Bu sorunun çözümlerinden biri olması gereken kentsel dönüşüm, bu şehirde AK Partili arkadaşlar yüzünden bir soruna dönüştü.” 2019’da 100 bin konutu dönüştürme vaadinin epey altında kalan İmamoğlu’nun bu ifadeleri “Pes” dedirtti. 60 ayda 2 bin konut dahi dönüştürmediğini; AK Parti’nin yönettiği Esenler, Gaziosmanpaşa ve Tuzla’da start verilen projeleri engellemek için 43 dava açtığını; depreme karşı tedbir almadığını unutan İmamoğlu’na tepki yağdı.

Yalanlarına kanan yok

Konuya ilişkin akit’e konuşan gazeteci-yazar Murat Özer, İmamoğlu’nun algı oyunlarına kananın olmadığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: “İmamoğlu, İstanbul’u dönüştürmedi. Ne yaptı? Hükümetin yatırımlarına taş koydu. AK Partili belediyelerin projelerini mahkemeye götürdü. Bu profilde olan birinin dönüşümle ilgili cümlelerine itibar edilmez. Dönüşüm kolay değildir. Afet illerinde bunu görmek mümkün. İmamoğlu bunu biliyor ve imarı olmayan yapılara dokunmayı aklından geçirmiyor. Murat Kurum’un 600 bin konutu dönüştürme taahhüdüne rağmen kılını kıpırdatmıyor. Reklama gelince afişlerinde dönüşümle ilgili abartılı veriler ortaya koyuyor. Deprem onun umurunda değil. İmamoğlu’nun oy depolarından Kadıköy, Şişli gibi yerlerde dönüşüm gerekmediği belli. CHP’nin İstanbul’da hizmeti yok. Zaten CHP seçmenin de böyle bir talebi yok. Bu nedenle İmamoğlu rahat. İmamoğlu için otobüslere ve metrolara binen garibanların çilelerinin ehemmiyeti yok. Onlar için yalanlara, hilelere birilerini inandırmak esas. CHP’ye yakın isimler hâlâ DEM’le ittifakı inkâr ediyor. Konu açılınca birileri çıkıp yayını terk ediyor. Yahu seçmen, her şeyi görüyor ve duyuyor. Aklını hafife alanlara 31 Mart’ta da tokat atacak.”

Üretici değil tüketici

Gazeteci-yazar Sabri Şahsuvar da şunları söyledi: “İmamoğlu, dönüşümde de başarılı olamadı. Bu hakikati örtmek için hükümete yükleniyor. Başarısızlıklarını kapatmak için algı oyunlarına gidiyor. Tartışmalardan medet umuyor. Devamlı birilerine laf atıyor. İstanbul için projesi olmadığından hükümeti ya da Kurum’u hedef alıyor. 100 bin konut vaadini tutmayan, 1200 evin yapımını tamamlayamayan İmamoğlu’nun dönüşüm konusunda hükümeti yermesi komik. ‘Sahte dönüşüm’ diyor. Sahte olan İmamoğlu’nun projeleri, ürünleridir. Anlatacak yeni bir hikâyesi yok. Ne yapacak? Hükümetle polemiğe girecek. İmamoğlu gibi birinin İstanbul halkına bir faydası olmayacağı aşikâr. Karşımızda reklamlarla, algı operasyonlarıyla 16 milyonu aldatmaya yönelmekte öte gidemeyen biri var. Halk bunun farkında.”

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