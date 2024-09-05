Ekrem, adaleti hedef alıp milleti tahrik ediyor Yüksek mahkemeye alçak tehdit

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasakla cezalandırıldığı davayı istinafa taşıyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şirazesi iyice kaydı. Katıldığı bir canlı yayında hakkında açılan “hakaret” davası ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Cezanın onanması durumunda iktidar, Yargıtay’ın karar gününü göremez. Millet ayağa kalkar” cümlelerini dillendirdi. YSK üyelerine “Ahmak” dediği için aldığı cezanın istinaftan dönmesi için çırpınan İmamoğlu’nun bu cümleleriyle mahkemeyi yıldırma, hükümete yönelik darbe çağrısı olarak değerlendirildi. Vaktiyle karakolda kavga çıkaran, devletin valisine “İt” diye hakaret eden İmamoğlu’nun hükümete ayaklanma tehdidinde bulunması “Ekrem haddini aştı” eleştirilerine sebep oldu.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

İmamoğlu’nun ayaklanma tehdidi akıllara ise CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şubat 2015’te isyan çağrısı içeren “Anayasası askıya alınmış bir devlet var. Bu süreç biraz daha sürerse halkın direnme gücü ortaya çıkacaktır” sözlerini getirdi. Toplumun kahir ekseriyeti, İmamoğlu’na “Baban Kılıçdaroğlu’nun yolundan gitme. Gerilime ve kargaşaya bel bağlama. Hükümeti tehdit ederek mahkeme kararını şekillendiremeyeceğini bil” uyarılarında bulundu. Siyasiler de İmamoğlu’na “Haddini bil. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor, herhalde. Yargıya, hükümete diklenmeyi bırak. Milleti tahrik etme. Sen hukuktan üstün değilsin. Mahkemeden çıkacak karara itibar et” diye seslendiler.

Hukukçular da “Kamu görevlilerine hakaret suç olup cezalandırılmayı gerektirir. İmamoğlu, İBB Başkanı olmanın kendisine kamu görevlilerine hakaret etme hakkı vermeyeceğini bilmeliydi. ‘Ahmak’ kelimesini kullanırken düşünmeli, kesilecek cezayı hesap etmeliydi. Anlaşılan o ki İmamoğlu, hatalarından ders çıkarmamış ki yargı ve yürütme erkinin ayrı olduğunu, hükümeti tehdit etmesinin mahkeme kararına etkilemeyeceğini unutuyor” görüşünü paylaştılar.

KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ

Akit’e konuşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, şunları kaydetti:

“Asli görevlerini yapamayanların sesleri yüksek çıkar. Hukuk devletinde kimse, yargıya parmak sallayamaz ve iktidarı ülkede kaos çıkarmakla tehdit edemez. Herkes, hududunu bilmelidir. Tavsiyemiz, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olarak yargıyı ve iktidarı tehdit etmek yerine lâyıkıyla yapamadığı belediye hizmetlerine yoğunlaşmasıdır. Sayın İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği karar ortada. Karar, şu anda istinaf mahkemesinde. Hâl böyle olup İmamoğlu’nun davaya dair tartışmalı cümleleri, yapamadığı asli görevleri polemiklerle örtme gayesi taşıyor. Öyle görünüyor ki İmamoğlu, belli başlı konuları kapatmak için böyle bir yola başvuruyor. Bu anlamda metrobüs kazası önemli bir örnek olarak karşımızda duruyor.”

KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Sarı ise şunları söyledi:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP kitlesini provoke etmeye çalıştığı net. Onun muhalefeti galeyana getirme girişiminde bulunduğu muhakkak. Ancak bilmeli ki İBB Başkanı, layüsel veya sorumsuz değil. Unutmamalı ki İBB Başkanı, hukuka riayet etmeli. Anlamalı ki planlı mağduriyetlerden planlı kahramanlar çıkmaz. İmamoğlu’nun yargılandığı davaya mutlaka ve mutlaka değinilmeli. Bir kere kimsenin suç işleme ve hakaret etme özgürlüğü yok. Buna rağmen İmamoğlu’nun YSK üyelerine ‘Ahmak’ tanımlaması yapması, kamu görevi görenlere hakarette bulunması kabul edilemez. Had hudut tanımayarak kullandığı ‘Ahmak’ kelimesinin mahkemeye intikal etmesinin akabinde siyasi muhatap arıyor ama bu anlaşılır değil. Sorumlu siyasetçi bu yöntemi takip etmez. Görüyoruz ki CHP’de Cumhurbaşkanı adayı olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da ön planda olması İmamoğlu’nu kontrolden çıkarıyor. Müşahede ediyoruz ki İmamoğlu, gündem olma gayretinde. Mahkemeden aleyhinde karar çıktığı takdirde milletin ayaklanacağını iddia etmesi bunun tezahürüdür. İmamoğlu’nun emeli kamuoyunda derin yankı uyandıracak, merkezde yer alacağı çıkışlarda bulunmak. Bunu da ne yazık ki pervasızca, suç işleyerek yapıyor..

İmamoğlu, CHP kitlesini kendi etrafında toplamayı öngörüyor. Ancak kamu düzenini sarsıcı adımların ülkeye bir faydası yok. Ceza Kanunu’muzun 125’inci maddesi bellidir. Biri, başkalarına hakaret ettiği takdirde yaptırımla karşı karşıya kalır. Danışmanları, İmamoğlu’nu uyarmalılar. Ona suç işleme ve hakaret etme özgürlüğünün olmadığını anlatmalılar. Yine yargının alanına giren bir konuda hükümete tehditte bulunmanın ve ‘Cezanın onanması durumunda iktidar, Yargıtay’ın karar gününü göremez. Millet ayağa kalkar’ demesinin yanlış yol, yöntem olduğunu izah etmeliler.”