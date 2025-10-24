  • İSTANBUL
Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış
Gündem

Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” uygulamasına ait 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığını tespit etti. Yürütülen operasyon kapsamında, 6 şirkette görev yapan 15 kişi gözaltına alındı. Sızdırılan verilerin “darkweb”te satışa çıkarıldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki “İstanbul Senin” uygulamasına yönelik yürütülen yolsuzluk ve veri sızıntısı soruşturmasında 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığını tespit etti. Soruşturmada, kullanıcı verilerinin iki farklı yabancı ülkeye gönderildiği, daha sonra bu verilerin “darkweb” ortamında satışa çıkarıldığı belirlendi.

İBB HANEM UYGULAMASINDA 11 MİLYON SEÇMEN VERİSİ İDDİASI

Başsavcılık açıklamasına göre, aynı uygulamanın alt platformu olan “İBB Hanem” üzerinden de 11 milyon vatandaşa ait sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı ortaya çıkarıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı iştirakler dahil olmak üzere 6 farklı şirkette görev yapan yöneticilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturmada gözaltına alınan bazı şüpheliler şu şekilde açıklandı:

Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ yazılım uzmanı Abdullah Uygun, yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş Yüksel.

28
Yılmaz yüce TÜRK

ekRUM ülkeyi sattı , niye şaşırıyorsunuz

Hadi bakalım

Özgür özel buna nediyecek acaba 2 gün önce yine tehdit ediyordu biz iktidar olduğumuzda hepinizi yargılayacaz tutuklanacak sınız diyordu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 28 )

