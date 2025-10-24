  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yeni operasyon düzenlendi. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve yine Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu tespit edilen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise, “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden vatandaşların bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında firari Murat Gülibrahimoğlu’nun bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18
#1
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Soruşturma detayları arasında vatandaşların bilgilerinin sızdırıldığı yer aldı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

CASUSUSUN BELGELERİ İNCELENDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 4 Temmuz'da "Casusluk"suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendi.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

KONSOLOSLARLA İLETİŞİM Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail Ülkesinde Askeri yada Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

85 MİLYONLUK BELİRSİZ PARA Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi neticesinde; halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi yurtdışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 Milyon Türk Lirası tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edildi.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

DEFTERDEN ÇIKANLAR El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, Ülkemiz geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan İstihbarat elemanları yada siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara ülkemiz geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içeriklerin ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüzyüze görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

BAKANLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİLMİŞ Şüphelinin irtibatları incelendiğinde bir çok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensupları kullanılan ByLock Talk and Chat programı benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan "Wickr" programı üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye ülkemizde önceden görev yapmış iki bakanımızın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği ortaya çıktı.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

EKREM İMAMOĞLU İÇİN SEÇİM ÇALIŞMASI Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu dosyasında şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak "Dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" bu şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

SEÇMENLERİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI Ekrem İmamoğlu ve ekibinin asıl amacının maddi menfaat elde ederek İmamoğlu' nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün' ün şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün'ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu soruşturma detayları arasında yerini aldı.

#9
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

CASUSLUK SUÇU İŞLENDİ Yine soruşturma kapsamında elde olunan delilere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ' ın Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Hüseyin Gün' den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı değerlendirildi.

#10
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

CEZA EVİNDEN GETİRİLECEKLER Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, ve Necati Özkan'ın "Casusluk" suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı. Merdan Yanardağ ise aynı suçtan gözaltına alındı.

#11
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

UYGULAMA ÜZERİNDEN VATANDAŞIN BİLGİLERİ SIZDIRILDI Dişer bir soruşturma ise, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülüyor. Soruşturma, "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılmasına ilişkin yürütülüyor.

#12
Foto - Ekrem İmamoğlu İsrail casusu mu? Savcı’dan önemli iddialar! Karanlık ağ ifşa oldu

SANDIK BİLGİLERİ DAHİL Uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 15 şüpheli tespit edildi. 3 SUÇTAN GÖZALTI KARARI Şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Çıkar Amaçlı Suç örgütü'ne üye olmak" suçlarında gözaltı kararı verildi.

Yorumlar

BU KUFAYETSIZ MUHTERIS EKREME FEDAILIK YAPAN OZGUR OZEL NEDEN AYNI SORUSTURMADA GOZALTINDA DEGIL?????.

. .....normal degil bu karanlik ihanet faaliyetleri ve sozde muhalefet/siyaset sahte maskesi altinda yapilanlar

hasel

İsrail de,Yunan da,her ikisi de olabilir.Bu adam ülkemiz için büyük sorundur.Gereğini devlet yapmalı.
