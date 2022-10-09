Ekrem 2023 bütçesini hazırlayamadı

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Belediyenin parasını reklama, yandaşa ve çalgı çengiye harcayan İmamoğlu’nun 2023 bütçesini yasal süre içerisinde hazırlayıp ilgili makamlara sunamadığı ortaya çıktı. 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine göre, belediye başkanı tarafından Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi gereken bütçe tasarısını 80 ilin tamamı sunarken, yalnızca İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi. Yaşanan rezalet geçmişte, “Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım” diyen İmamoğlu’nun sözlerini akıllara getirdi.

Beceriksizlikte 1 numara

Skandalı duyuran İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili M.Tevfik Göksu, “Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? Yönettiği belediyenin ‘hesabını’ yapamayanların ‘başka hesaplar’ peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum” dedi. Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de, “Parayı milletin yararı yerine reklamlara, şovlara, konserlere ve çalıştaylara harcayan İBB yönetimi maalesef bütçe yapmayı da bilmiyor” derken, Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar ise, “Türkiye’nin en kurumsal belediyesini içine düşürdükleri hale bakın” şeklinde tepkisini dile getirdi.