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Gündem Ekranlarda gördüğümüz öğretim görevlisi Aylin Sözer vahşice öldürüldü
Gündem

Ekranlarda gördüğümüz öğretim görevlisi Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Ekranlarda yaptığı açıklamalarla tanınan öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından yakıldı. Vahşi cinayetin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:18:00 - 2020-12-29 18:49:26
Ekranlarda gördüğümüz öğretim görevlisi Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.

Polisler ihbar üzerine harekete geçti

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı.

Aylin Sözer'in cesedini buldular

Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi.

Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları  dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı. 

Vatandaşlar şüpheliye saldırdı

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözen'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın dadışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi. Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu. 

Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Dairedeki yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi çıkarıldı. Bu sırada Sözer'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.  Öte yandan Aylin Sözer'in buradaki eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden ise Aylin Sözer'in ziynet eşyaları çıktı.

 

Aylin Sözer cinayetinde gelişme
Aylin Sözer cinayetinde gelişme

Gündem

Aylin Sözer cinayetinde gelişme

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Yorumlar

yediemirler

Yargı gerekeni yapacakmış. Peh peh peh..Bu caniye gereken İDAM dır İDAMM...Hadi yargı yapsın görelim...Yazık be Günah be...İnsan canı bu kadar mı ucuz olur bir ülkede.?.Azıcık vijdan varsa mecliste Yarından tezi yok İDAM kanunu çıkarırlar ve İDAM ederler bu caniyi..haydi bu gece çıkarın yasayı yetkililer HAYDİİİİİİİİİ:((((((
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