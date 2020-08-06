Ekranın en iyileri Ağustos’ta da TV+’ta

Türkiye’nin en iyi dijital televizyon platformu olan TV+, Temmuz ayında da dizi, film, spor, çocuk kanallarıyla büyük ilgi gördü. Temmuz ayında TV+’taki içerikleri en çok takip eden şehirlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geldi. Bu şehirleri ise; Adana, Antalya, Mersin, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri takip etti. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar çok beğenilen animasyon serisi “Otel Transilvanya 3”, Temmuz ayında TV+’ın en çok izlenen filmi oldu. Bir diğer sevilen animasyon film “Madagaskar 3” ise en çok izlenen ikinci film olurken onu; “Rampage: Büyük Yıkım”, “Bumblebee”, “Focus” ve “Spides” izledi.

Dünyaca ünlü diziler sadece TV+ ekranlarında

Dünya çapında büyük ilgi gören dizilerden biri olan “Top Dog” birinci sezonuyla ilk kez Ağustos ayında TV+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Gizemli bir kaybın ardından bir araya gelen Emily ve Teddy’nin hikayesini anlatan ve büyük merakla beklenen “Top Dog”ın başrollerini, Josefin Asplund ve Alexej Manvelov paylaşıyor. TV+’ın özel içeriklerinden olan “Wild District” ve “Sloborn” ise yeni sezonlarıyla takipçileriyle olacak. Severek takip edilen belgesel serisi “Saklı Dünyalar”ın Şili – San Pedro de la Paz bölgesinde bulunan bir hapishane ile ilgili olan son bölümü de merakla bekleniyor.

Pandemi döneminde sinemadan mahrum kalan izleyicilerini düşünen TV+, bu dönemde “Venom”, “Rampage”, “Ocean’s 8”, “Bumblebee”, “Joker”, “Aquaman”, “A Star is Born” gibi ses getiren yapımları sinemadan önce izleyicileriyle buluşturdu.

Spor heyecanı TV+’ta yaşanır

Spor kanallarıyla da farkını gösteren TV+, Temmuz ayında Formula 1, Premier Lig ve NBA heyecanını sporseverlerle buluşturdu. Ağustos ayında da aynı şekilde dünyanın en iyi basketbol organizasyonu NBA ve Formula 1 yarışlarının heyecanı TV+’ta seyirciyle buluşmaya devam edecek.