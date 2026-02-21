  • İSTANBUL
Ekran bağımlılığına karşı 10 altın kural! Çocuğunuzu dijital hapis hayatından kurtarın!
Sağlık

Ekran bağımlılığına karşı 10 altın kural! Çocuğunuzu dijital hapis hayatından kurtarın!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Ekran bağımlılığına karşı 10 altın kural! Çocuğunuzu dijital hapis hayatından kurtarın!

Uzmanlar, günümüzün en büyük vebası haline gelen ekran bağımlılığına karşı aileleri uyararak, çocukları sanal dünyadan koparıp gerçek hayata bağlayacak 10 etkili yöntemi sıraladı. Modern dünyanın çocukları esir alan ekran süresini düşürmek için hazırlanan bu rehber, ebeveynlere yol gösteriyor.

Avustralya'daki University of the Sunshine Coast tarafından yapılan bir araştırma, 3-5 yaş arası çocuklarda günde yaklaşık iki saatlik ekran kullanımının bile beyin gelişimi üzerinde ölçülebilir olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

47 sağlıklı çocuk üzerinde yürütülen çalışmada, ailelerin bildirdiği günlük ekran süreleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Difüzyon temelli görüntüleme teknikleriyle yapılan incelemelerde, ekran süresi arttıkça beyindeki bazı bağlantı yollarının bütünlüğünde ve hızında azalma görülebildiği belirlendi.

Uzmanlara göre, ekrandan uzaklaştırılan süre bir "boşluk" değil, çocuğun gelişimini destekleyen gerçek yaşam deneyimleri için bir fırsat olarak görülmeli. Bu sürenin aşağıdaki 10 ayrı etkinlikle değerlendirilmesi öneriliyor:

 

Serbest oyun: Çocuğun oyunu kendisinin kurması; planlama, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Açık hava ve doğa: Toprakla temas, suyla oynama duyusal gelişimi destekler.

Kitap okuma ve sohbet: Hikaye sırasında soru sormak ve konuşmak dil gelişimini güçlendirir.

Rol oyunları: Sosyal kuralları, empatiyi ve kendini ifade etmeyi öğretir.

El becerisi etkinlikleri: Hamur, boyama, kesme-yapıştırma ve lego gibi çalışmalar ince motor becerilerini artırır.

Müzik ve ritim: Şarkı söylemek ve dans etmek dikkat ve algıyı güçlendirir.

Fiziksel hareket: Zıplama, tırmanma ve top oyunları hem motor gelişimi hem de odaklanmayı destekler.

Günlük sohbet: Duygular hakkında konuşmak duygusal zekâyı geliştirir.

Basit ev işleri: Küçük sorumluluklar özgüven ve aidiyet duygusu kazandırır.

Sıkılma alanı: Zaman zaman sıkılmak, yaratıcılık ve iç motivasyonun gelişmesine katkı sağlar.

