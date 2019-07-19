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Ekran bağımlılığı kabızlık yapabilir

Çocuklarda sıvı alımının düzensizliğinin özellikle yaz aylarında önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:56
Ekran bağımlılığı kabızlık yapabilir

Çocuklarda sıvı alımının düzensizliğinin özellikle yaz aylarında önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, ekran bağımlılığı gibi sebeplerle az sıvı tüketiminin kritik kabızlık tablosuna sebep olabileceğini söyledi.


Yetişkinler gibi çocuklarda da sıvı kaybının çok kritik sonuçlara yol açabileceğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Su ve sulu gıdaların tüketiminin yetersiz olması durumunda metabolizmamızda su tutulumu artar. Çocuklarda sıvı alımı genelde de düzensizdir. Özellikle yeni nesil çocuklarda bilişim çağında olmaları ve ekran bağımlılığı nedeniyle yemek, su ve sulu gıda tüketimleri çok dengesiz olabilmektedir. Kalın bağırsağın temel görevi, sindirilmiş karışımı dışkıya çevirip su ve vitamin emilimini gerçekleştirmektir. Bu sebeple de eğer sıvı alımı yetersiz olursa su emiliminin artmasıyla birlikte dışkının daha katı ve sert hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Çocuklar refleksleri ile hareket ettikleri için dışkılamada zorlanarak ve ağrı hissederek ağrı olacak korkusuyla dışkılamayı ertelemeye başlayacaktır. Bağırsaklarda genişleme ile başlayan bu süreçte sert dışkının çıkartılmasıyla oluşabilecek popodaki çatlak da kısır döngüye sebep olacaktır. Sonuç olarak da ciddi bir kabızlık durumu ortaya çıkar” dedi.


Ebeveynlerin özellikle yaz aylarında çocukların su ve sulu gıda tüketmelerine dikkat etmesini tavsiye eden Güngör, "Gün içinde çocuğun yaptığı idrar sayısı ve miktarıyla su tüketiminin orantılı olduğu unutulmamalıdır. Eğer çocuk uzun süre idrar yapmıyor ve yaptığı idrarın miktarı az ve koyu renkli ise az sıvı tükettiği veya çok sıvı kaybını yerine koyacak kadar tüketmediği sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka su takviyesi yapılması gerekmektedir. Çocukta terleme eğer çok oluyorsa su kaybını dengelemek açısından sıvı tüketimine de dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:56
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