  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim EKPSS sonuçları sorgula | EKPSS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

EKPSS sonuçları sorgula | EKPSS sonuçları açıklandı mı?

EKPSS sonuç ekranı | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? | EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:52:00 -
EKPSS sonuçları sorgula | EKPSS sonuçları açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü yapıldı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını uzun süredir bekliyordu. ÖSYM 17 Aralık Perşembe günü EKPSS sonuçlarını ilan etti. Peki, EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

EKPSS sonuçları sorgula

EKPSS’ye girenler sonuçlarına nasıl nereden erişim sağlayacaklarını merak ediyor. EKPSS sonuçlarını ÖSYM internet sitesinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle öğrenebilirsiniz.

EKPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler
Gündem

Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler

Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı S-400'ler konusuna muğlak ifadeler kullanan sözde solcu ve muhaliflere tepki gösterdi...
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı
Gündem

CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenleri cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan g..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay