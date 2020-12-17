EKPSS sonuçları sorgula | EKPSS sonuçları açıklandı mı?
EKPSS sonuç ekranı | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? | EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü yapıldı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını uzun süredir bekliyordu. ÖSYM 17 Aralık Perşembe günü EKPSS sonuçlarını ilan etti. Peki, EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
EKPSS sonuçları sorgula
EKPSS’ye girenler sonuçlarına nasıl nereden erişim sağlayacaklarını merak ediyor. EKPSS sonuçlarını ÖSYM internet sitesinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle öğrenebilirsiniz.