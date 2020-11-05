EKPSS ne zaman yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur atamasıyla işe girecek olan engelli vatandaşların katıldığı EKPSS sınavı için geri sayım sürüyor. EKPSS sınavına girecek adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulundular. ÖSYM tarafında EKPSS sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, EKPSS giriş belgeleri açıklandı. Sınava katılım gösterecek adaylar, giriş belgelerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak?

EKPSS sınavına girecek adaylar EKPSS sınav saatini merak ediyor. EPSS sınavın başlama saati 10:15'tir. 15 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli SeçmeSınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınmıştı.

EKPSS başvuru şartları neler?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. EKPSS ile ilgili merak edilen diğer şartlar, Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanıyor:

EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

EKPSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?

Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

EKPSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.