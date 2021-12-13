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Eğitim EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav tarihi!
Eğitim

EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav tarihi!

2022 EKPSS başvurusu! 2022 EKPSS sınavı başta olmak üzere YKS, TYT,AYT ve KPSS, DGS, TUS sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 EKPSS sınav tarihini duyurdu. EKPSS 2022 sınavına hazırlanan adaylar EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvurusu ne zaman başlayacak? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyordu. İşte 2022 EKPSS sınav takvimi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:49:00 - 2021-12-13 10:55:58
EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav tarihi!

2022 EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav tarihi! Engelli vatandaşların kamuya ait kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan EKPSS için geri sayım başladı. ÖSY tarafından 2022 sınav takvimlerinin açıklanması sonrası sınava girecek vatandaşlar, EKPSS sınav tarihini sorguluyor. Peki, EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?

EKPSS ile devlet memurluğu hayali kuran engelli vatandaşlar, 2022’de yapılacak sınav için hazırlıklarına devam ediyor. 

2022 EKPSS sınav tarihi

EKPSSS 24 Nisan,

2022 KPSS tarihleri

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım.

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