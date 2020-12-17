EKPSS atama puanları kaç? Engelli memur kadroları EKPSS atama puanları

EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından http://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Adaylar EKPSS sınav sonuçlarına bakarak elde ettikleri puanlar ile EKPSS atama taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2020 engelli memur kadroları EKPSS atama puanları.

EKPSS atama puanı kaç?

2020 EKPSS atama puanı kaç? Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar (Lisans)

EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar (Önlisans)

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