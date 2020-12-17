  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim EKPSS atama puanları kaç? Engelli memur kadroları EKPSS atama puanları
Eğitim

EKPSS atama puanları kaç? Engelli memur kadroları EKPSS atama puanları

EKPSS kaç puanla atanıyor? EKPSS atama baraj puanı kaç, EKPSS yerleştirme puanları nedir? EKPSS engelli memur atama puanları açıklandı mı? soruları ÖSYM tarafından 15 Kasım’da gerçekleştirilen 2020 EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar tarafında merak edilmekte. İşte engelli memur kadroları ve EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar (Lisans, önlisans, ortaöğreti)

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:52:00 - 2020-12-17 11:53:22
EKPSS atama puanları kaç? Engelli memur kadroları EKPSS atama puanları

EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından http://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Adaylar EKPSS sınav sonuçlarına bakarak elde ettikleri puanlar ile EKPSS atama taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2020 engelli memur kadroları EKPSS atama puanları.

EKPSS atama puanı kaç?

2020 EKPSS atama puanı kaç? Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar (Lisans)

EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar (Önlisans)

EKPSS atama puanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler
Gündem

Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler

Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı S-400'ler konusuna muğlak ifadeler kullanan sözde solcu ve muhaliflere tepki gösterdi...
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı
Gündem

CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenleri cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan g..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay