EKPSS 2022 tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS ne zaman?

Engelli vatandaşların kamuya ait kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmesi amacıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS için geri sayım başladı. EKPSS sınavına katılacak adaylar EKPSS sınav tarihini sorguluyor. Peki, EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav başvurusu tercihleri ne zaman sona erecek?

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) engelli bireyleri kamuda görevlendirilmesi için düzenlediği EKPSS sınavına artık çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca engellinin beklediği EKPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, sınav tarihi hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. 2022 EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

2022 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.

6512 ve 1101 nitelik kodu nedir?

6512 nitelik kodu D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak anlamına geliyor. 1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak, KPSS'de 1103 nitelik kodu ise "cinsiyeti kadın olmak" şartını ifade eder. Nitelik kodları 2001 kodundan 4983 koduna kadar uzanır.

EKPSS tercih nitelik kodları hangileri?

6205 MEB onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak.

6225 MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

6251 MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.

6297 MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.

6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6507 BE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6508 C1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6509 C1E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

EKPSS sınavında kaç soru sorulacak?

2022 EKPSS'de Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi olmak üzere 2 test uygulanacak. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde Türkçe'den 15 soru, Matematik'ten de 15 soru sorulacak. Genel Kültür Testi'nde ise;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 Soru)

Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 Soru)

Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 Soru)

Türkiye Coğrafyası (5 Soru)

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 Soru) soru yöneltilecek.

EKPSS puanı kaç yıl geçerli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun kararıyla merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirleyen "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak.

Ayrıca, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.