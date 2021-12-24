Ekonomiyi uçuracak yeni düzenlemeler yolda

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, piyasalarda yeni ekonomi politikalarının olumlu etkisinin görülmeye başlandığını belirterek, yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ifade etti. Selvi, söz konusu düzenlemelerle ilgili 5 madde sıraladı, ancak bunların ihtiyaca göre artabileceğini kaydetti. İşte o yazı:

"Piyasalarda yeni ekonomi politikalarının olumlu etkisi görülmeye başlandı. Dövizdeki gerileme bunu gösteriyor. Şimdi sırada dolardaki yükselişi bahane olarak gösterip fiyatları roket hızıyla yükseltenlerin, fiyatları indirmesi geliyor. Dövizle hiç ilgisi olmayan sektörlerde bile bire iki yüz, üç yüz seviyesinde zam yapanların dolar düşünce fiyatları da makul seviyelere çekmesi gerekiyor. Çünkü fiyat artışları vatandaşlarımızın canını çok yaktı. Artık fiyat artarken zam yapılır, fiyatlar düşünce o fiyatlar yerinde durur zihniyetini kırmamız gerekiyor.

Kriz fırsatçılarının vatandaşlarımızın cebinden elini çekmesi gerekiyor. Bunu onların vicdanına bırakamayız. Bu konuda kamuoyu baskısı oluşturmamız gerekiyor. Devlet bu günler için gerekli. Kazanacakları kadar kazandılar. Artık yeter.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Ekonomide yeni bir sisteme geçildi. Türk parası mevduatların farkını Hazine, döviz farkını ise Merkez Bankası ödeyecek. Bu konuda karşımızda önemli bir konu duruyor. Bu ödemelerin yasal alt yapısının olması gerekiyor.

Dövizini bozdurup Türk lirası vadeli hesaplara geçenlere yapılacak ödemelerle ilgili Merkez Bankası uygulama esaslarına ilişkin tebliği yayınladı. Merkez Bankası yasası buna izin veriyor. Peki TL hesabında olanlar kur garantili koruma hesabından nasıl yararlanacak? Nasıl yararlanacakları konusunda sorun yok. Sadece bankadaki mevduatlarında buna göre tercih yapacaklar. TL hesabında, döviz kurunun seviyesine göre eğer faiz oranı yetersiz kaldıysa ona Hazine’den ödeme yapılması gerekecek. Peki bu nasıl karşılanacak?

HAZİNE ÖDEMELERİ İÇİN DÜZENLEME

İşte bu soruya yanıt veren bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bu konuda bir yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Mustafa Elitaş bir dönem Ticaret Bakanlığı da yaptığı için hem piyasaları hem de hukuki mevzuatı iyi biliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de yasa teklifi için çalışmalara başladı. Elitaş’la konuştum. Kanun teklifini 3-4 Ocak tarihlerinde Meclis’e sunacaklarını açıkladı. TL mevduatları 3,6,9 ve 12 aylık süreyle bankaya yatırılacağı için yasal düzenlemeye ödeme yapılacağı zaman ihtiyaç duyulacak.

Yeni ekonomi politikasına geçiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pazartesi günü kabine toplantısından sonra açıklandı. Bunun hem döviz hem TL mevduatları olanlara bakan yönü var. İhracatçı firmalarımıza bakan tarafları var. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yasal altyapısı hazırlanıyor.

ŞİMDİLİK 5 MADDE

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ilk aşamada 5 konuda yasal hazırlıkların başladığını söyledi.

1- Hazine’den yapılacak ödemelerle ilgili düzenleme olacak. Hem kamu bankalarına hem özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemini hazırlanacak.

2- İhracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi yüzde 1’e indirilecek.

3- Bireysel Emeklilik’te devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacak.

4- Kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için cumhurbaşkanına yetki veren yasal düzenleme yapılacak.

5- Bizim, gecekonduda oturanla villada oturana doğalgazın tarifesi ayrı olsun diye bildiğimiz kademeli fiyata geçilecek.

Bu bir torba yasa ile mi gelecek? Hayır.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Tematik bir yasa çıkaracağız. Kur korumalı TL vadeli mevduatla ilgili ihtiyaç duyulan tüm yasal düzenlemeleri yapacağız” dedi.

Şimdilik 5 madde sıraladım ama ihtiyaca göre artabilecek. (...)"