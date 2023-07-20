Ekonomiye körfez dopingi, iş birliği! Aldıkları yeni karar ticaretteki payını artıracak, ‘yatırım’ kapısını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu tamamlandı. Ziyaretlerde yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa pek çok alanda anlaşmalar yapıldı. Peki bu anlaşmaların ekonomiye ne gibi katkıları olacak? Uzmanlar değerlendirdi.

Bir yandan para politikasında yeni adımlar. Bir yandan mali politikalara yönelik sıkılaştırıcı önlemler. Bir yandan ise yabancı yatırımcılarla temaslar. Baş döndürücü ekonomi trafiği aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti hareketli günleri beraberinde getirdi. Bu ziyaretler sonrası yapılan anlaşmalar ekonomide bir dopingin olacağının işaretlerini verdi.

Körfez turunda yapılan anlaşmalarla ilgili konuşan Finans Uzmanı Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer, “Bu anlaşma Türkiye'nin uluslararası piyasada fon bulabildiğini ortaya koydu” ifadelerini kullanırken Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner de “Yatırımların içerisine baktığımızda 50 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 8 milyar doları deprem bölgesine yapılacak hibe, 3 milyar doları ise ihracat teşviki olacak. Yani toplamda 11 milyar dolarlık bir kaynak, sıcak para girişi olacak” dedi.

Öte yandan Sönmezer bu adımı, “Enerji, ulaştırma, altyapı, emlak, inşaat ve finans gibi birçok sektörü etkileyecek bir anlaşma olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu anlaşmanın en önemli kısmı 8,5 milyar dolarlık anlaşma hazinenin elini rahatlatacak” derken, Batuhan Tufaner ise “Dolayısıyla döviz girişi, kaynak girişi Türkiye ekonomisinde makro ekonomik göstergeleri yakından etkiler. Daha sonra tabii ki döviz kurların sabitlenmesi risk primlerinin düşmesi gündemde” ifadelerini kullandı.(cnnturk)

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