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Ekonomi Ekonomiye güven nisanda arttı
Ekonomi

Ekonomiye güven nisanda arttı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:11:00 -
Ekonomiye güven nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.

TÜİK, 2023 nisan ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

“Perakende ve inşaatta azaldı”

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.

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