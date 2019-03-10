Ekonomiye duyulan güven artıyor

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Şanlıurfa Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arsa tahsis süreçleri hızlandırıldı

Sanayi üretimini arttırmak için önemli adımlar attıklarını belirten Varank, “Endüstri bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik. Arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında yüzde 10’luk indirim yaptık” dedi.

Varank, tarımsal üretimi de ihmal etmediklerine dikkati çekerek, “Bu kapsamda bakanlığımızın sera teşviklerini artırdık” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini aktaran Varank, şunları söyledi: “Ekonomiye olan güven de her geçen gün artıyor. Elbette biz, bunlarla yetinmeyeceğiz. Gündemimizde yerlileşme adımlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde savunma sanayimizde yakaladığımız başarıyı inşallah diğer alanlarda da elde edeceğiz. Milli teknoloji, güçlü sanayi anlayışını Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi yapacağız.”

Yeni müjdeler yolda

Yatırımları teşvik etmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm adımlarımızı milli teknoloji, güçlü sanayi misyonumuzu hayata geçirmek için atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu sayede büyüme olacak, istihdam oluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdama yönelik çok güzel müjdeleri olacak. Her yeni istihdam için işverenlerin SSK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdam için sigorta primleri ve vergilerinin yanında maaşlarını da devletimiz ödeyecek. Tüm bu imkanlar daha fazla iş ve aş için.”

Şanlıurfa büyüyecek

Mitingde Şanlıurfa’nın ekonomiye önemli katkılar sunduğuna da işaret eden Varank, “Bu ilimizin daha büyüyüp güçlenmesi, istihdamda daha önemli rol oynaması için elimizden geleni yapacağız” taahhüdünde bulundu.