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Ekonomi Ekonomistlerin tahminleri tutmadı
Ekonomi

Ekonomistlerin tahminleri tutmadı

Yatırım analistleri, ağustos ayı tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 11.88, aylık bazda yüzde 0.96 artacağını öngörüyorlardı. Ancak enflasyon, öngörülerin altında kaldı ve toparlanmanın habercisi olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:38:00 -
Ekonomistlerin tahminleri tutmadı

Öte yandan ekonomistler, 2020 enflasyonu için umut veren yorumlar gelmiyor. Nitekim Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, tek haneli enflasyonun mucizelere kaldığını belirtti. Alkin, “TÜFE yıllık bazda yüzde 11 civarında gerçekleşecek gibi gözüküyor” dedi. Enflasyon sepetini oluşturan mal ve hizmet kalemlerine değinen Alkin, şunları söyledi: “Ağustos ayında enflasyon sepetine giren mal ve hizmetlerin yüzde 65’inde fiyatlar yükselmiş, yüzde 13’ünde değişmemiş, yüzde 22’sinde ise düşüş göstermiş. Sepete giren 418 kalem mal ve hizmet, elbette vatandaşın enflasyonu anlamına gelmiyor. Vatandaşı ilgilendiren hayat pahalılığı. Vatandaşın enflasyonu 25-26 kalem mal ve hizmetten oluşuyor. Bunlardaki artış da TÜFE’nin çok üzerinde.”

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