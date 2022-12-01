Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini beklenti: Kasım ayı enflasyon tahmini 2022? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2022

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon verileri için gözler kasım ayı enflasyon oranına çevrildi. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini, açıklanacak veriler öncesinde piyasayı yakından takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, ekonomiyi yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Peki Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini kaç? 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon verileri, Emekli ve memura yapılacak maaş zammında kasım ayı enflasyon oranı etkili olacak. Kasım ayı verisi beklenirken, ekonomistlerin enflasyon tahmini de araştırılmaya başlandı. TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı enflasyon tahmini 2022 ev İşte detaylar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan rapor ile 2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşmişti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.



KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 05.12.2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin

ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Buna göre, Merkez Bankası faiz kararının 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahmini beklenti:

Forekshabere'e göre; ANKETİ-EKONOMİSTLERİN KASIM AYI TÜFE BEKLENTİSİ AYLIK %3,00, YILLIK %84,70, YIL SONU TAHMİNİ İSE %68,30 ARTIŞ YÖNÜNDE OLUŞTU