Ekonomist Ramazan Kurtoğlu toryum ve bor konusunda uyardı: Uyanık olalım! Türkiye'nin üzerine saldılar

Bor ve toryum zengini olana ülkemiz için Batılı devletler kirli planlar yapıyor. Bu anlamda uyarılarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, çok konuşulacak çıkışlarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ramazan Kurtoğlu, "Yeni dünyanın kara ulaşım ağı Maglev trenleridir. Yakıtı bor temelli hidrojen. Dünyanın enerj haritasını değiştirecek olan toryum ise temiz nükleer yakıt. Dünya rezervinin Borda %73’ü,Toryumda %70 i Türkiye’de" dedi.

Kurtoğlu, ülke olarak uyanık olmamız gerektiğini söyleyerek, "Akademik bir tanım vardır:”Kaynak laneti” diye. Asala-Pkk-Deaş 50 yıldır Su-Bor-Toryum ve diğerleri için bizim üstümüze salındı. Kardeşi kardeşe bunun için birbirine düşürmek istiyorlar. Türk Milleti olarak çok uyanık olmak zorundayız. Petrol lanetini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.