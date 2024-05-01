Ekonomist profesörün kafası bu kadar çalışıyor! O emekliye teklif etti Özgür Demirtaş ise çalışana

Zasparagas TV Youtube kanalında tesettürlü genç bir kızın emekli maaşıyla ilgili yorumu sosyal medyada gündem olurken, Özgür Demirtaş tepki çeken ifadelerle genç kızı hedef aldı.

Youtube kanalının muhabiri provokatif bir yayına imza atarak AK Parti'yi hedefe koydu. Mikrofon uzattığı genç kıza, “AK Parti emekliye bakar mı, emekli maaşı asgari ücrete denkleşir mi?” diye sordu.

Genç kız emekli olanların aldıkları maaşlarla geçinebileceklerini söyleyerek, “Emekliye fazlasıyla bakılıyor zaten. Emekli otursun bence biraz. Emekli olmasaymış o zaman. Emekli olduktan sonra çocuğa bakmıyorsun. Teksin yani, yeter” ifadelerini kullandı.

"10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse"

Demirtaş, "Emekliye 10 bin TL yeter, yetmiyorsa çalışmasına devam etsin" diyen genç kızın sözlerini hedefe koydu. Özgür Demirtaş, "Yetmiyorsa çalışsın" diyen genç kız için, "Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın daha çalışan ile emeklinin farkını kavrayamadığı ortaya çıktı.

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