Ekonomist Erkan Öz şok gelişmeyi duyurdu: O ülke her ay 95 milyar dolar yakacak

Ekonomist Erkan Öz, 6 Nisan'da yapılan FED Toplantısı'nın Mart ayı tutanaklarını gündemine taşıdı. Tutanaklarda yer alan ifadelere göre, ABD her ay 95 milyar doları piyasadan çekmeye hazırlanıyor.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden bu dolar yakma işleminin ne olduğunu anlatan ekonomist Erkan Öz, korkutan açıklamalarda bulundu.

İşte Erkan Öz'ün o açıklamaları:

6 Nisan’da yayınlanan FED’in Mart ayı için yaptığı toplantının tutanakları. FED üyeleri ayda yaklaşık 95 milyar dolar yakmaya hazırlanıyor. Para yakarken panik olmayın diye bunu yumuşak sözlerle anlatıyorlar. Bunun ne anlama geldiği bilinmiyor. Bununla ilgili Türk medyasında da böyle bir haber yok. ABD Merkez Bankası, piyasaya sürekli para sürüyordu. 2020 krizinde de benzer para sürmeye devam etti. Şimdi para yakmaya hazırlanıyorlar. Para basınca borsa yükseldi. 2017’de ilk para yakma işlemi yapıldı. Bilanço küçüldü. Borsa’da sallantılar oldu. FED son bir yılda para basmasına rağmen sıkıntı devam ediyordu. Şimdi piyasalar asıl depremle karşılaşacak. Asıl mesele ayda 95 milyar dolar yakılacak olması. 2017’de para yakıldığında bitcoin etkilenmişti. Şimdi yine bitcoin, altın ve piyasalar bu durumdan etkilenecek. Bu şekilde bir yıl dolmadan FED, piyasadan 1 trilyon doları çekecek. Dolar yakma başlamadan önce zaten faizler fırlamış durumda. ABD’de aşırı bir şişme var. Rusya-Ukrayna barışı yaşanması halinde bu şok ortamı bir süre durulabilir. Ama küresel kriz yeniden 2024’e doğru yaşanır gibi duruyor.