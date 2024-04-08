Ekonomisini kurtarmak için 100 trilyon dolarlık banknot basan ülke yeni para birimini tanıttı

Merkez Bankası Başkanı John Mushayavanhu, Zimbabve Altını'nın kısaltması olan ZiG'in, geçen yıl büyük değer kaybı yaşayan Zimbabve dolarının yerini alacağını söyledi.

Para politikası beyanını sunan başkan "Bugünden itibaren bankalar mevcut Zimbabve doları bakiyelerini yeni para birimine çevirecekler," dedi.

Ayrıca bankanın politika faizi oranının da yüzde 130'dan yüzde 20'ye indirileceğini duyurdu.

Mushayavanhu, ZiG'nin döviz ve başta altın olmak üzere değerli metallerden oluşan bir rezerv sepeti tarafından "tamamen sabitleneceğini ve tamamen destekleneceğini" ekledi.

Mushayavanhu, Zimbabvelilerin eski paralarını yeni paraya çevirmek için 21 günü olduğunu söyledi.

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Yeni banknotlarda, eski banknotlarda zaten görülen Zimbabve'nin ünlü Denge Kayalarının yanı sıra, basılmakta olan altın külçelerinin çizimi de yer alıyor.

Resmi verilere göre Zimbabve, ocak ayındaki tüm ihracatın neredeyse yüzde 25'ini oluşturan değerli metal ile geniş altın yataklarına sahip.

Trilyon dolarlık banknot

Yükselen fiyatlar, hiperenflasyonun kontrolden çıktığı ve merkez bankasının artık bir koleksiyon parçası olan 100 trilyon dolarlık banknot bile çıkardığı 2008 yılını hatırlattı.

Hükümet sonunda yerel para birimini terk etmek ve yasal ödeme aracı olarak ABD dolarını benimsemek zorunda kalmıştı.

Zimbabve doları 2019'da yeniden canlandırıldı, ancak önceki dönemiyle hemen hemen aynı sorunlarla karşılaştı.

Çoğu Zimbabveli iş yapmayı, ödeme almayı ve birikimlerini ABD doları cinsinden tutmayı tercih ediyor.

Hükümet daha önce ekonomiyi istikrara kavuşturmak için altın para basmak ve altın destekli dijital para birimini piyasaya sürmek de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurmuş ancak bunlar çok az sonuç vermişti.

Kaynak: Euronews