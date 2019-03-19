Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, çeşitli açılışlara katıldı.

Ödenmiş bedel var

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nde büyük bir bedel ödendiğine işaret etti. “Çanakkale Zaferi atalarımızın Dar-ül İslam ilan ettiği bu topraklarda huzurla yaşamamız için ödenmiş büyük bir bedeldir” değerlendirmesinde bulunan Varank, “104 yıl önce Çanakkale’de karşımıza dikilenler, bugün farklı isimlerle, farklı şekillerde hala karşımızda duruyorlar, mücadelemiz hala devam ediyor” dedi.

Kararlı adımlar

Türkiye’nin 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda bağımsızlığını güçlendirecek adımları kararlılıkla attığını söyleyen Varank, şöyle devam etti: “Aynı bir asır önce, farklı cephelerde mücadele verdiğimiz gibi bugün de farklı kulvarlarda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün savunma sanayisinde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var.

Zor coğrafya

Milli teknoloji hamlesiyle yüzünü katma değerli üretime dönen bir Türkiye var. İşte ancak bu adımlarla, bu zor coğrafyada hüküm sürmeye devam edebileceğimizi çok iyi biliyoruz.”