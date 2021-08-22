Ekonominin stratejik çıkış noktası: İslam iktisadı ve finans

Covid-19 süreci, kapitalist ekonomik düzenin kırılgan yapısını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Bir sağlık krizinin yeryüzündeki tüm kazanç ve emek modellerini etkileyerek sosyal-ekonomik bir krize dönüşmesinin temel nedeni, sağlam ve dayanıklı olmayan bir iktisadi ve sosyal düzendir. İnsanî ve ahlâkî karakteriyle, faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarı.

KTO Karatay, İslam iktisadı alanında insan kaynağı yetiştiriyor

Dijital Çağın Dijital Üniversitesi mottosuyla KTO Karatay Üniversitesi, sektörü ve çağın gerekliliklerini yakından takip ederken, sektörle gerçekleştirdiği istişareler neticesinde yeni programları hayata geçiriyor. Türkiye’de 2016 yılında “İslam İktisadı ve Finans” Bölümünü lisans düzeyinde açan ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, İslami finans alanında yetişmiş insan kaynağı açığını gidermeyi amaçlamakta. İslam İktisadı ve Finans Bölümünde disiplinler arası bir yaklaşımla 4 yıllık lisans eğitimi vererek, öğrencilere alanda gerekli bilgileri kazandırmayı hedefleniyor. KTO Karatay Üniversitesi’nde İslam iktisadı, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek çok boyutlu problemleri ulusal, küresel bakış açısı ile tespit eden, sürdürülebilir çözümler üretebilen ve yeni modeller oluşturabilen uzmanlar yetiştiriliyor.

7+1 eğitim modeli

İslam İktisadı ve Finans Bölümü 7+1 sistemini uygulayan sektör odaklı bir programdır. Öğrenciler bir dönemlerini sektörde uygulama yaparak geçirmektedir. Bu dönemde KTO Karataylı İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileri, haftada 4 gün katılım bankalarında, borsalarda, katılım sigortacılığı ofislerinde ve 1 gün de teknoparklarda bulunmakta. Böylece teknolojik girişimlerin şirketleşme ve sermaye sorunlarını yerinde görebilecekleri, kaynak sorununu çözdüklerinde ne denli değer ifade ettiklerini anlayabilecekleri ve nasıl büyüyebileceklerini fark etme imkânı bulunuyor. KTO Karatay Üniversitesi, 2021-2022 eğitimöğretim yılında İslam İktisadı ve Finans Bölümüne 15’i yüzde 100 burslu, 15’i de yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul edecek.