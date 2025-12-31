Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

Samsun’da Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğinde gerçekleştirilen “KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı”, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisindeki önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, KOBİ’lerin ülke ekonomisi ve istihdamdaki önemine dikkat çekti. Murzioğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki girişimlerin yaklaşık yüzde 99’unu KOBİ’lerimiz oluşturmaktadır. Toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 70’i KOBİ’ler tarafından sağlanmaktadır. Bu tablo, KOBİ’lerin ülke ekonomimiz için ne denli hayati bir role sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Samsun’un üretim kapasitesini artırma, rekabet gücünü yükseltme ve yeni pazarlara açılma hedeflerinde KOBİ’lerimiz temel aktörlerdir. Yerelden küresele uzanan bu yolculukta, güçlü ve dönüşüme açık KOBİ’ler Samsun ekonomisinin taşıyıcı gücü olacaktır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak KOSGEB ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde firmalarımızın teknolojiye, yeniliğe ve sürdürülebilir üretim anlayışına daha güçlü şekilde entegre olmasını hedefliyoruz. Bu ortak vizyonun, Samsun’u sanayi ve ihracatta daha ileri bir noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz."

"KOBİ’lere 360 milyon TL finansal destek sağlandı"

Açılışta konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise "Mottomuz ‘destekle ve dönüştür’. Bu anlayışla başlattığımız programlar serisini Samsun’da tamamlamış olacağız. 11 ilde gerçekleştirdiğimiz bu programlarda, KOSGEB’in 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı Üst Politika Belgesi’nden ilham alarak hazırladığı stratejik plan doğrultusunda desteklerdeki dönüşümü, desteklerin mahiyetini ve KOBİ’lerimizden beklentilerimizi anlattık. 2024 yılında Samsun’da verdiğimiz destek miktarı bugünkü değerlerle 45 milyon TL iken, bu rakam 160 milyon TL’ye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla da bu seviyenin korunması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl KOBİ’lerin finansmana erişimi amacıyla Samsun’da herhangi bir finansman desteği sağlanmazken, bu yıl bu rakam 200 milyon TL’ye ulaştı. Böylece Samsun’da KOBİ’lere sunulan toplam finansal destek miktarı 360 milyon TL’ye çıkmış oldu. Daha fazlasını yapmak ve istişare etmek için buradayız" diye konuştu.

Program, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen sunum ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.