Ekonomimiz faiz tehdidi altında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, başkanlık koltuğuna oturduğu TİM’in yeni hedeflerini açıkladı. AA Finans Masası’na konuk olan İsmail Gülle, yeni döneme ilişkin, değişim ve dönüşümün birinci söylemleri olduğunu ifade etti.

İhracatçıların geçen yılı rekorla kapattığını, her geçen ay rekorların konuşulduğunu dile getiren Gülle, uzun zamandır ihracat rakamlarına ilişkin güzel verilerin geldiğini söyledi.

En çok ihracat yapmaları gereken ülkelerin komşular olduğunu dile getiren Gülle, ancak en yüksek ihracatı AB’ye yaptıklarını, AB’deki artışa rağmen İran’da, Irak’ta, Suudi Arabistan’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde düşüş yaşandığını bildirdi.

Gülle, şunları kaydetti: “İran’a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişkileri yürütmemiz gerekiyor. Afrika’yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerekiyor. Artık yeni pazar, yeni dünya Afrika. 500 milyar dolarlık bugün bir ticareti olan kıtada biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi görüyoruz, Türkiye’ye olan ilgiyi görüyoruz ama biz bunu ticaretle taçlandıramıyoruz. O yüzden bu ülkelere özel çalışmalar yapmamız lazım. Heyetler getirip ticareti karşılıklı hale getirmemiz gerekiyor.”

“FAİZİN ARTMASI CİDDİ BİR SORUN”

TİM Başkanı İsmail Gülle, döviz fiyatları ve faizdeki artışa ilişkin ise şunları söyledi: “Türkiye’de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan artıyor. Dövizin artmasını ülke ihracatla taşıyabilir ama faizin bu kadar artması gerçekten ciddi bir sorundur. Faiz bundan sonraki süreçte dünyayı rahatsız ettiği bu noktada bizi de rahatsız ediyor. Hem maliyetler içerisinde çok ciddi bir borçlanma getiriyor. Türkiye’nin faizi aşağı doğru indirmesi gerekiyor. Bu yukarı doğru beklenti daha farklı hastalıklara sebep olacaktır. Üretime, tüketime ve ihracata zarar verecektir.”