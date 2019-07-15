Ekonomimiz başarı hikâyeleriyle yükselecek

Mehmet Canıtatlı

Daha fazla değer üreten, zenginlikleri adil paylaşabilen, güçlü ve müreffeh Türkiye’nin 2023 yol haritası 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile belirlendi. Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesinin amaçlandığı plan kapsamında 2023’te GSYH’nin 1 trilyon 80 milyar dolara çıkarılması, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Planın uygulanacağı dönem boyunca 4.3 milyon yeni istihdam sağlanması ve işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 9.9’a gerilemesi öngörülüyor. 2023’e gelindiğinde ihracatın 226.6 milyar dolara çıkarılması, enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedefler arasında yer alıyor. Plan dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 30’un üzerine çıkarılması amaçlanıyor. Kabinenin bu konudaki çalışmaları devam ederken 2019’un ilk yarısını geride bırakan iş dünyasının yılın ikinci yarısıyla ilgili beklentilerinde pozitif mesajlar öne çıkıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında, birlik ve beraberlik mesajını öne çıkararak geleceğe umutla bakan iş dünyasının temsilcileri, kararlı adımların atılacağı bir döneme girildiği görüşünde birleşiyor.

“2050’nin de ötesini düşünmeliyiz”

Yeni ekonomi programı doğrultusunda ön görülen yapısal reformların, ekonomik disiplinden taviz verilmeden sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomimizin daha hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyorum. Ülkemiz, kadim tarihinden edindiği tecrübeleri, inancı ve dinamizmi ile 2023 hedeflerine büyük bir kararlılıkla yürüyecek ve inşallah dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında yer alma hedefini başarıyla gerçekleştirecektir. THY olarak 2023’e yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023’te filomuzda 500’den fazla uçağımızın olmasını hedefliyoruz. Ülkemizin kendisine ufuk çizgisi olarak belirlediği 2023, 2053 ve 2071 vizyonları var. Bizler, 2050’nin de ötesini düşünerek hareket etmeliyiz. Vizyonumuz sürekli ileriyi görmek, diğerlerinden bir adım önde ilerlemek olmalı. Türkiye; kamu ve özel sektördeki oyuncuların gayretli çalışmaları ile 20250’ye daha güçlü bir şekilde girecektir. Bu gayret, sadece kurum ve kuruluşlar ile değil toplumun tüm bireylerinin özverisi, fedakârlığı, ülkesine duyduğu bağlılık ve güven ile sağlanacaktır. (İlker AYCI / THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı)

“Güçlü bir duruş sergiliyoruz”

Türkiye; ekonomik ve siyasi vizyonunu ortaya koyması ve geniş katılımlı toplumsal mutabakatla tesis ettiği güçlü yönetim yapısıyla gelişmekte olan ülkeler için artık rol model olmuştur. Milletimiz, Türkiye’ye karşı düşmanlık yapanlardan daha güçlü ve kararlıdır. 2018’in ikinci yarısında, özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelen girişimlerin temel sebebi, düşmanların bu yöndeki emelleridir. Oysa ki, devletimizin gerekli tedbirleri alarak ülkemizi uzun vadeli hedeflere taşıma kararlılığı çok daha yüksektir. Bu sürecin başarıya ulaşmasında rol alan en önemli faktörlerden olan Türk bankacılık sektörü büyümesiyle de güçlü bir duruş sergiliyor. Bankamız ise bundan sonra hayata geçireceği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye’ye değer katmaya devam edecektir. (Osman ARSLAN / HALK BANK Genel Müdürü)

“Hedeflere ulaşmak için potansiyelimiz var”

Daha önceki değerlendirmelerimde, yılın ikinci yarısında, özellikle üçüncü çeyrekte toparlanmanın başlayacağını dile getirmiştim. Bu öngörümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin gelecekte daha güçlü olması için önü açıktır. Sanko Ailesi olarak bizler de bulunduğumuz sektörlerde yenilenme yatırımlarımıza hız vereceğiz. Enerji, tekstil ve sağlık alanlarında önemli yatırımlar yapıyoruz. Sağlık alanında butik bir üniversite olan SANKO Üniversitesi’nin referans bir bilim merkezi haline dönüşmesi için çabalarımız devam edecek. Önümüzdeki 5 yılda da hedefimiz, her yıl için Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme elde etmektir. Turizm ve ulaştırma sektörlerinde hızlı bir büyüme dönemine giriliyor. Sanayi alanında da önemli gelişmeler yaşanacaktır. Daha fazla gelişmiş, kalkınmış ve refah seviyesini yükseltmiş bir ülke olmak için hepimiz gayret göstermeliyiz. Bu hedefleri gerçekleştirecek alt yapımız, dinamik bir nüfusumuz var. Yeter ki geleceğe birlik ve beraberlik ruhuyla bakalım. (Abdulkadir KONUKOĞLU / Sanko Holding Onursal Başkanı)

“Geleceğin Türkiye’si için çalışalım”

Ekonomik açıdan öngörüde bulunmanın zor olduğu bir yıl geçirmekle birlikte; açıklanan plan ve uygulamalar, alınan tedbirler, piyasayı canlandırmaya yönelik teşvikler açısında hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek önem arz ediyor. 2019’un ilk çeyreğinde faaliyette olduğumuz sektörlerde, temkinli ve etkin risk yönetimi anlayışı ile hareket ettik ve geçen sene yakaladığımız büyüme hızımızı koruduk. Konsolide satış gelirlerimizde yüzde 25 oranında artış kaydettik. FAVÖK’te ise yüzde 39’luk güçlü bir büyümeye imza attık. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışı operasyonlarımızda da gelir oluşturabilme kapasitemiz bize esneklik kazandırıyor. Gelecekteki iş alanlarımızı ve iş yapış şekillerini belirleyeceğini düşündüğümüz alanlarda inovasyona ve dijitale yönelik yatırımlar yapıyoruz. (Tuncay ÖZİLHAN / Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

“Önümüzdeki dönem umut verici”

Dünya siyasetinde yaşanan gerilimler, serbest ticareti kısıtlamaya dönük adımlar, hatta bazı bölgelerde özellikle de sınır yaşanan fiziki saldırılara rağmen Türkiye olarak 2019’un ilk yarısını başarı olarak görebileceğimiz bir tablo ile kapattığımızı düşünüyorum. Enflasyondaki ve büyüme rakamlarındaki toparlanma eğilimleri önümüzdeki döneme dair büyük bir umut veriyor. Yılın ikinci yarısının çok daha iyi olacağını düşünmekteyim. Önümüzde ekonomiye ve ülke gündemine odaklanabileceğimiz dört yıllık kesintisiz bir dönem bulunuyor. Limak olarak ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşaat, çimento, turizm, havaalanı ve liman işletmeciliği ve alt yapı hizmetleri gibi alanlarda yatırımlarımız sürecek. Karşımıza çıkan engelleri millet olarak kenetlenip aştığımız sürece, Türkiye kısa sürede dünyanın en büyük ve en müreffeh ülkelerinden birisi olacaktır. (Nihat ÖZDEMİR / Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

“Unutmadık unutturmayacağız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında milletimizin bu girişime karşı, dimdik ve beraberlik içinde duruşunun yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’un hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğunu ve milletin dirayetiyle bu testin başarıyla geçildiğini vurguladı. Her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde; unutmadık, unutturmayacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız” açıklamasında bulundu.