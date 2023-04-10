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Medya 'Ekonomik sorunların sebebi benim'
Medya

'Ekonomik sorunların sebebi benim'

Yeniakit Publisher
2023-04-10 22:34:00 - 2023-04-10 22:36:24

Sosyal medyada ekonomik sorunları yorumlayan bir vatandaşın sözleri gündem oldu.

Türkiye dünya ile birlikte pandemi sonrasında başlayan ekonomik zorluklarla mücadele ederken, bir vatandaşın yorumu gündem oldu.

Bir sosyal medya kanalının sokak röportajında konuşan vatandaşa, içinde bulunduğumuz ekonomik durum soruldu.

Vatandaş, İslami değerlerden uzaklaştıkça bereketin ortadan kalktığını ve herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.

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