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Ekonomi Ekonomik sorunların çözümü ‘Tasarrufa Dayalı Finansman’
Ekonomi

Ekonomik sorunların çözümü ‘Tasarrufa Dayalı Finansman’

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Tasarruf Sempozyumu” yerli ve yabancı konuşmacıların katılımları ile online olarak düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:45:00 -
Ekonomik sorunların çözümü ‘Tasarrufa Dayalı Finansman’

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, tasarrufa dayalı finansmanın önümüzdeki dönemde yalnızca İslam ülkelerinde değil, aynı zamanda ekonomik olarak gelişmiş addedilen Batı ülkelerinde de gittikçe ağırlık kazanacak bir model teşkil edeceğini ve ekonomi alanında geleceğin parlayan yıldızı olacağını belirtti.

Nebati, “Tasarrufa dayalı finansman alanındaki asıl amacın ülkemizin gerek yerel gerek küresel ölçekte güçlü bir aktör olarak bu alanda söz sahibi olmasıdır. Tasarrufa Dayalı Finansman modelinin günümüzde yaşanan küresel ekonomik sorunları büyük oranda çözebilecek bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Tasarrufa dayalı finans sisteminin, uzun vadeli yatırım araçları içerisinde, İslami kurallara uyma niyetinde olan, artan risk primleri ve kredi faizleri nedeniyle geleneksel finans sistemine katılmak istemeyen, kredi notunun düşük olması gibi sebeplerle elindeki tasarrufları değerlendiremeyen kişilerin atıl kalmış tasarruflarının ekonomiye aktarılması için önemli bir fonksiyon üstleniyor” diye konuştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut ise “Tasarrufların artması yatırımları artırır ve bu artan yatırımlar istihdamı genişletir. Tasarrufun artması ülkeleri refaha götürecek en önemli yoldur. Ülke içi tasarruflarının artırılması ekonomik büyümeyi artıracaktır” ifadesini kullandı.

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