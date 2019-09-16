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Ekonomik krizlerde önce sigortadan vazgeçiliyor

Afyonkarahisar’a gelen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ekonomik kriz anlarında vatandaşların ilk olarak sigorta alımlarından vazgeçtiklerini belirterek, sigortanın ihtiyaç duyulduğunda satın alınamayan tek şey olduğunu belirtti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:21
Ekonomik krizlerde önce sigortadan vazgeçiliyor

Afyonkarahisar’a gelen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ekonomik kriz anlarında vatandaşların ilk olarak sigorta alımlarından vazgeçtiklerini belirterek, sigortanın ihtiyaç duyulduğunda satın alınamayan tek şey olduğunu belirtti.


Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Bekir Özerdem ile bir araya geldi. Burada sigorta hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yaşar, vatandaşların ekonomik kriz anlarında önce sigorta alımlarını ertelediğini belirterek aslında mali daralma anlarında sigortanın olası kayıpları önlediğini dile getirdi. Quick Genel Müdürü Yaşar şu ifadelere yer verdi:


“Sigorta yokluğunda anlaşılan bir şey. Sigortaya ihtiyaç duyulmadığı zaman, ne olduğu çok fazla fark edilemeyen bir şey. Sigorta ihtiyaç duyulduğunda alınamayacak belki de tek şey. Sigorta olmazsa dünya durur. Zaman zaman geçmişte de bunun örneklerini yaşadık gerçekten sigorta arzı durduğunda birçok şey duruyor. O yüzden özellikle kriz dönemlerinde, ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde, bazen vatandaşlarımız haklı olarak mali olarak kaygılarında önce sigorta alımlarından vazgeçiyorlar ya da onları erteliyorlar."



"Sigorta tasarruf edilecek bir alan değildir"


Sigortanın ekonomik darlıklarda daha da önemli olduğunun altını çizen Yaşar, "Şu anda bile trafik sigortası gibi zorunlu bir sigortayı zorla satıyoruz. Zaten sigorta sizin ekonomik sıkıntılarınızın başladığı anda daha çok sarılmanız gereken bir şey. Çünkü bir kayıpla karşı karşıya kaldığınız zaman ekonomik kriz ortamında bunu yeniden tamamlamanız, yeniden yerine koymanız daha da zorlaşır. İnsan iyi kazandığı zaman, gelirleri iyi olduğu zaman ikame etmesi daha kolaydır ama bir kriz varsa, ekonomik sıkıntı varsa bunu yeniden telafi etmeniz, yerine koymanız daha zor. O yüzden ben vatandaşlarımıza şunu özellikle söylüyorum; sigorta tasarruf edilecek bir alan değildir, mutlaka ve mutlaka risklerini sigorta etmeli ve bunu da aslında bütçelemiş oluyor. Yani bir mal üretiyorsa, bir hizmet üretiyorsa iş insanlarımız bu sigorta primini malının maliyetine ilave ederek hem riskini yönetmiş olacak hem de hem müşterileri için hem çalışanları için, ülke gelirleri için bir sürdürülebilirlik sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:21
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